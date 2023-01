Incidenti oggi, 50enne investito a Verona/ 24enne arrestato per omicidio stradale

Ecco quali sono stati anche oggi, sabato 28 gennaio 2023, gli incidenti più gravi, gli scontri che si sono verificati lungo le strade italiane e che hanno purtroppo causato delle vittime. Cominciamo da quanto avvenuto nel pomeriggio di ieri in quel di Verona, nota cittadina del Veneto, dove ha perso la vita un pedone. Come riferito dagli organi di informazione locali, a morire sarebbe stato un cinquantenne travolto da un’auto.

L’incidente si è verificato di preciso in via Brandimarte, quartiere di Borgo Roma, poco dopo le ore 16:00, e quando sono stati chiamati gli uomini del soccorso per l’uomo investito non vi era già più nulla da fare. Il personale del 118 ha cercato di rianimare a lungo il pedone, ma alla luce delle gravi ferite riportate dopo l’impatto con l’auto ne è stato dichiarato il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia locale, con quest’ultima che ha fatto scattare le indagini per ricostruire quanto accaduto e stabilire eventuali responsabilità.

INCIDENTI OGGI, 24ENNE ARRESTATO DOPO AVER UCCISO 16ENNE

Fra gli incidenti più gravi che vi segnaliamo oggi anche quello che ha visto l’arresto di un 24enne albanese, accusato di omicidio stradale. Gli eventi si erano svolti la sera del 18 dicembre scorso ad Acireale, quando un ragazzino appena 16enne aveva perso la vita. Il giovane era stato travolto alle due di notte da un’auto di grossa cilindrata che dopo l’investimento non si era fermata a prestare soccorso. Il ragazzino era in sella al suo scooter e dopo l’impatto era morto sul colpo a seguito dei gravissimi traumi riportate.

Dopo l’incidente le forze dell’ordine avevano fatto scattare le indagini ed erano risalite al 24enne che nel frattempo era andato in Albania per motivi di studio: nella giornata di ieri, appena rimesso piede in Italia, atterrato all’aeroporto di Catania, gli è stata presentata la misura cautelare dell’arresto ai domiciliari, così come previsto dal codice stradale e penale. In base alle indagini effettuate dagli inquirenti, stando a quanto riferito da Fanpage, la vittima indossava il casco e aveva rispetto i limiti di velocità al momento dell’impatto, ma il 24enne aveva imboccato la strada contromano impedendo al ragazzo in scooter di poter evitare l’auto. L’arrestato dovrà rispondere di omicidio stradale aggravato.











