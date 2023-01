Incidenti oggi, 31enne morto a Bari contro guardrail/ A Cittadella vittima un 63enne

Quali sono stati gli incidenti più gravi di oggi, giovedì 26 gennaio 2023, andremo a scoprirlo su questa pagina, facendo il punto come ogni giorno sugli scontri più drammatici avvenuti sulle strade italiane nelle scorse ore. Si parte da quanto accaduto a Modugno, in provincia di Bari (Puglia), dove ha perso la vita un ragazzo di 31 anni. Sull’Autostrada A14, poco prima delle ore 14:00 di ieri, la vittima si è ribaltata più volte con il suo furgoncino per poi terminare la sua folle corsa contro il guardrail.

Secondo la ricostruzione effettuata dalla polizia stradale sembra che il ragazzo abbia fatto tutto da solo, visto che nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. Resta quindi da capire nel dettaglio cosa sia accaduto. Si sa solo che il 31enne stesse percorrendo l’A14 in direzione nord, alla guida di un furgoncino che trasportava farmici, quando ha perso il controllo del proprio mezzo. Forse un malore, magari una distrazione, l’alta velocità, o un guasto: solo dalle indagini si capirà quale sia stata la reale causa che ha scatenato l’incidente e di conseguenza la morte del conducente del van.

INCIDENTI OGGI, UNA VITTIMA A CITTADELLA: UN 63ENNE

Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo riportarvi oggi, anche quello avvenuto sempre nella giornata di ieri nella nota località di Cittadella, in provincia di Padova (siamo in Veneto). In questo caso a perdere la vita è stato un uomo di 63 anni: la vittima era a bordo di uno scuolabus quando ad un certo punto ha impattato contro un pullman. L’uomo, tale Biagio Mugione, sembra che abbia accusato un malore mentre si trovava alla guida del mezzo, e dopo aver perso il controllo dello scuolabus ha invaso la corsia opposta, finendo violentemente contro un altro pullman.

Su quest’ultimo, fortunatamente, viaggiava solo il conducente e altre due persone, fatto sta che il 63enne è morto sul colpo. Quando gli uomini del 118 sono intervenuti sul luogo segnalato per l’autista non vi era già più nulla da fare. L’incidente si è verificato di preciso lungo la strada statale 47 Della Valsugana al km 31, tratto rimasto chiuso a lungo in entrambe le dizioni.











