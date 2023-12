Incidenti oggi, 54enne morto in un frontale a Belluno/ Investito un 78enne sul litorale di Salerno

Nuovamente drammatico il bilancio degli incidenti automobilistici che si sono registrati oggi. In particolare, è stata diffusa la notizia di un violento frontale tra due auto a Belluno, precisamente nella località di Cor di Rocca Pietore, nel quale ha perso la vita uno dei due conducenti, un uomo di 54 anni. L’altro automobilista, invece, è stato portato all’ospedale di Agordo che gli ha prestato le prime cure, ma non dovrebbe aver riportato gravi danni.

Terremoto oggi M 3 nella Costa Garganica, Foggia/ Ingv ultime notizie, scossa da 6.1 alle Isole Tonga

Precisamente, l’incidente di Belluno è avvenuto sulla provinciale 641 di Passa Fedaia ed ha coinvolto una Jeep Pajero e una Citroen, quest’ultima guidata dall’uomo che ha perso la vita. Ancora ignote, invece, le cause dello scontro tra i due conducenti, sulle quali ovviamente sono in corso le indagini del caso da parte delle autorità competenti, le cui ipotesi vertono per ora soprattutto sulle condizioni compromesse del manto stradale, coperto da un leggero nevischio. L’uomo 54enne che ha perso la vita nell’incidente era originario della stessa Rocca Pietore, mentre l’altro uomo coinvolto, anch’egli 54enne, è originario di Alleghe.

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi: incidente ferroviario a Faenza, 17 feriti

Incidenti oggi: 78enne investito a Salerno

Grave, nel bilancio degli incidenti automobilistici, anche quanto accaduto a Salerno, più precisamente a Battipaglia. Un uomo 78enne, infatti, è deceduto in seguito ad un investimento che è avvenuto sulla litoranea locale da un’auto proveniente da Salerno. L’impatto è avvenuto in via Mar Iominio, nel comune di Potecagnano Faiano, mentre emerge che l’uomo sia stato sbalzato in avanti di circa una settantina di metri, decedendo sul colpo. L’uomo alla guida dell’auto, invece, avrebbe prestato correttamente i primi soccorsi e le autorità indagano sull’accaduto, in una zona in cui gli incidenti sono tristemente (e tragicamente) frequenti.

Incendio all'ospedale di Tivoli: "Fiamme alte sei metri"/ Protezione civile: "Una scena apocalittica"

Incidente sulla A26 in Liguria: maxitamponamento tra 10 auto

Segnaliamo anche l’incidente automobilistico avvenuto sull’autostrada A26 tra Masone e Ovada, in direzione Gravellona Toce, in Liguria. Si tratta, anche in questo caso, di un tratto stradale particolarmente noto per la sua scarsa sicurezza, specialmente a fronte delle prime nevicate. Comunque, nel maxitamponamento sono state coinvolte 10 auto che hanno costretto le autorità a chiudere il tratto autostradale per prestare i soccorsi. Non risulta, tuttavia, che vi siano stati feriti gravi e neppure decessi. La coda in seguito all’incidente ha raggiunto i 5 chilometri.











© RIPRODUZIONE RISERVATA