Incidenti oggi, donna morta a Belluno dopo frontale/ A San Benedetto minorenne gravissimo

Scopriamo insieme anche oggi i principali incidenti stradali che si sono verificati nelle ultime ore sulle strade italiane. Cominciamo subito da quanto è avvenuto nelle ultime ore in quel di Vodo di Cadore, comune della provincia di Belluno, dove una donna ha purtroppo perso la vita. Così come raccontato da Il Gazzettino attraverso il proprio sito web, la vittima era a bordo di una vettura, una Mini, che si è scontrata frontalmente con un camper, finendo di fatto sotto lo stesso mezzo.

L’episodio è avvenuto di preciso sulla statale 51 di Alemagna, nei pressi della curva del Capriolo, e lo scontro è stato violentissimo: quando gli uomini del 118 sono giunti nel luogo segnalato, hanno provato in ogni modo a rianimare la donna, ma alla fine si sono dovuti arrendere decretandone la morte sul posto. Nell’impatto fra la Mini e il camper sono rimaste ferite altre quattro persone, fra cui due bambini. Ancora da ricostruire con esattezza quanto accaduto fatto sta che le due auto hanno impattato frontalmente all’altezza di una curva dopo che la Mini ha invaso la corsia opposta. Non è da escludere un malore, un colpo di sonno del conducente o magari un guasto tecnico: le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire con esattezza l’episodio.

INCIDENTI OGGI, FRONTALE SCOOTER-AUTO A SAN BENEDETTO

Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo segnalarvi oggi anche quello avvenuto a San Benedetto del Tronto, nota località delle Marche in provincia di Ascoli, dove un ragazzo è stato soccorso in gravissime condizioni con l’elisoccorso dopo che, a bordo del suo scooter, si è scontrato con un’auto.

L’episodio è stato registrato di preciso in via D’Annunzio, nei pressi del campo da calcio San Filippo Neri: al centro dell’intersezione con via Zanella, come riportato da La Nuova Riviera, i due mezzi hanno impattato e le conseguenze peggiori le hanno registrare i due ragazzi che si trovavano sul mezzo a due ruote. Due le ambulanze che hanno raggiunto il punto dello scorso, con gli operatori sanitari della Croce Verde di San Benedetto e quelli dell’ospedale Madonna del Soccorso che hanno preso in cura i due feriti: un minorenne è stato soccorso in condizioni molto gravi e portato con l’eliambulanza all’ospedale Torrette di Ancona.

