Incidenti oggi, 55enne morta dopo scontro auto-camion a Cremona/ A Modena deceduto 17enne in bici

E’ venerdì 10 maggio 2024 e anche oggi andiamo a fare il punto su quali siano stati i principali incidenti verificatisi sulle strade italiane nelle ultime ore. Cominciamo da quello, terribile, accaduto a Quinzanese di Bordolano, in provincia di Cremona, poco dopo le ore 17:00 di ieri pomeriggio. A perdere la vita è stata una donna di 55 anni originaria di Manerbio, che a bordo della sua Opel si è schiantata con un camion.

Un impatto devastante che purtroppo non ha lasciato scampo alla conducente, Agnese Brunelli, residente a Verolanuova, come riferito dal sito del Corriere della Sera. Per la donna, infatti, non vi è stato nulla da fare nonostante i tentativi disperati da parte del personale sanitario, accorso sulla scena nel giro di pochi minuti dalla chiamata. Il cuore della 55enne ha cessato di battere subito dopo lo scontro e alla fine ne è stato decretato il decesso sul posto: lascia un marito e tre figli.

INCIDENTI OGGI, 55ENNE MORTA A CREMONA: “NON L’HO POTUTA EVITARE”

Come riferisce il quotidiani di via Solferino, sul posto si sono recati i vigili del fuoco, l’automedica del 118 di Brescia e l’ambulanza della Croce verde di Orzinuovi, oltre che la polizia stradale, ma nulla si è potuto fare per via delle feriti mortali riportate dall’automobilista. Illeso invece il conducente del camion che però è apparso sotto choc.

«Non ho potuto fare nulla. Ho visto quell’auto che invece di seguire la curva è venuta dritta nella mia corsia di marcia. Ho frenato e tentato in ogni modo di sterzare e evitare l’impatto, ma è stato impossibile», ha raccontato lo stesso conducente dell’autocisterna che aveva caricato a Zoogamma a Casalbuttano. «Lo stavo trasportando a Brescia – ha aggiunto – dove poi viene trasferito su convogli ferroviari. Conosco bene questa strada, è un tragitto che faccio spesso e con ogni condizione meteo. Mi spiace davvero per quella signora».

INCIDENTI OGGI, 17ENNE MORTO A CIVEZZANO DOPO SCONTRO BICI FURGONE

Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo segnalarvi oggi anche quello avvenuto a Civezzano, in provincia di Trento, dove è morto un ciclista di soli 17 anni. Anche in questo caso l’episodio si è verificato nella giornata di ieri, attorno alle ore 15:30 di pomeriggio, quando un furgone ha travolto il giovane in bicicletta, uccidendolo sul colpo. L’episodio è avvenuto lungo la strada provinciale numero 83 in località Sille e in base alle prime ricostruzioni sembra che il furgone si stesse immettendo sulla stessa strada, non vedendo però arrivare lo stesso ragazzo.

Un impatto che è stato violentissimo al punto che il giovane dopo lo scontro è stato sbalzato a diversi metri di distanza sull’asfalto. Il ragazzo è stato rinvenuto dai medici in condizioni disperate e nel giro di pochi minuti è morto, esalando l’ultimo respiro. Per l’incidente era stato preallertato l’elicottero di soccorso che però a nulla è valso: da capire con esattezza eventuali responsabilità ma sembrerebbe essere un tipico caso di mancata precedenza.











