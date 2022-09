Incidenti oggi, 57enne travolta e uccisa a Falconara/ A Boltiere morto un 75enne

Andiamo a vedere come ogni giorno anche oggi quali sono stati gli incidenti più gravi verificatisi nelle scorse ore in Italia. Partiamo da quanto accaduto in quel di Falconara Marittima, in provincia di La Spezia, subito dopo il sottopasso di Villanova, dove una donna di 57 anni, tale Daniela Volpon, nota come Toffee per il suo grande amore per Vasco Rossi, è stata investita da un’auto. L’incidente si è verificato non troppo distante dall’abitazione della stessa vittima, che poco prima di morire si trovava in compagnia della sua cagnolina Trilly: ad un certo punto una Mercedes che viaggiava in direzione Falconara l’ha investita, con il corpo della stessa 57enne che è rimasto incastrato sotto il veicolo.

Immediata la chiamata ai soccorsi e i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per liberare la donna, ormai senza vita. Per l’automobilista, invece, è scattata la denuncia per omicidio stradale in quanto in quel tratto il limite massimo di velocità era di 30 chilometri orari mentre pare che l’auto procedesse a velocità maggiore. La salma della donna si trova attualmente presso l’obitorio di Torrette ed è a disposizione del magistrato di turno che non è da escludere possa chiedere l’autopsia.

INCIDENTI OGGI, 75ENNE IN BICI INVESTITO DA TIR NELLA BERGAMASCA

Resta comunque da capire cosa sia successo nel dettaglio e stando a quanto riportato dagli organi di informazione online sembra che la Mercedes che ha investito la 57enne fan di Vasco abbia prima frenato per far attraversare la donna per poi venire tamponata da un altro mezzo che sopraggiungeva, travolgendo quindi la vittima.

Fra gli incidenti più gravi che vi riportiamo oggi, anche quanto accaduto ieri pomeriggio presso il comune di Boltiere, in provincia di Bergamo, dove anche in questo caso si è verificato un investimento mortale. A morire è stato un pensionato, un uomo di 75 anni, che si trovava a bordo della sua bicicletta quando è stato investito da un tir. L’incidente si è verificato attorno alle ore 15:30 di ieri pomeriggio lungo l’ex statale 525 del Brembo, arteria che attraversa il comune. Illeso il camionista, che ha lanciato l’allarme, mentre per il 75enne non c’è stato nulla da fare nonostante il tempestivo intervento dei sanitari.

