Incidenti oggi, 60enne camionista morto a Lecco/ 33enne centauro grave ad Abbadia

Anche oggi, martedì 13 giugno 2023, andiamo a vedere insieme quali sono stati gli incidenti più gravi verificatisi in Italia. Partiamo da quanto registrato accaduto nella giornata di ieri in provincia di Lecco dove ha perso la vita un autotrasportatore di 60 anni.

L’episodio, come riferito dall’edizione online del quotidiano Il Giorno, si è verificato lungo la strada Lecco-Ballabio, e per la vittima non vi è stato scampo: quando gli uomini del soccorso sono giunti sul luogo segnalato il camionista era già deceduto. Stando alla ricostruzione riportata dai colleghi, sembra che il camion su cui viaggiava il 60enne abbia registrato la rottura dei freni, e lungo una discesa lo stesso mezzo pesante ha acquisito velocità, per poi terminare la propria corsa impazzita con un ribaltamento, cappottandosi più volte.

INCIDENTI OGGI, 33ENNE CENTAURO GRAVE AD ABBADIA LARIANA

L’incidente è avvenuto lungo il Raccordo della strada statale 36 per la Valsassina: stando agli automobilisti che lo seguivano ad un certo punto è fuoriuscito dai freni del fumo bianco, chiaro indizio del surriscaldamento degli stessi e poi della successiva rottura. Il guasto si è verificato inoltre in un tratto in forte pendenza e non c’è stato modo per il camionista di frenare la discesa.

Fra gli incidenti più gravi che vi riportiamo oggi anche quello avvenuto ad Abbadia Lariana, sempre in provincia di Lecco, a non troppa distanza dallo scontro precedente. In questo caso non si è verificato alcun decesso ma un 33enne motociclista si trova in gravi condizioni dopo essersi scontrato, a bordo della sua moto, con un’auto in via Nazionale, non distante dallo svincolo della 36. Sul posto si sono recati gli uomini del soccorso con un’ambulanza e un’auto medica e dopo una prima stabilizzazione il giovane è stato trasferito in codice rosso, quindi in condizioni molto critiche, presso l’ospedale di Lecco. Da ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

