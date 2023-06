Incidenti oggi, 64enne ciclista morta a Genova/ A Macerata gravi due motociclisti

Andiamo a fare il punto anche oggi, lunedì 13 giugno 2023, su quali siano stati gli incidenti più gravi verificatisi sulle strade italiane. Partiamo da quanto avvenuto a Genova, dove ha purtroppo perso la vita una 64enne ciclista. La donna, come riferito dai media di informazione locali, si chiamava Claudia Amoroso, ed era stata vittima di un incidente cinque giorni fa in quel di via Buozzi. Era a bordo della sua bicicletta quando venne tamponata mentre stava recandosi verso il centro del capoluogo ligure.

Da subito le sue condizioni erano parse gravissime, ma i sanitari era riusciti a rianimarla per poi portarla in codice rosso presso l’ospedale San Martino: purtroppo, dopo cinque giorni di agonia, ha esalato l’ultimo respiro morendo nella giornata di ieri. La polizia locale sta cercando di ricostruire nel dettaglio la dinamica di quanto accaduto accertando eventuali responsabilità, e dai primi riscontri sembra che i due mezzi siano venuti a contatto mentre stavano procedendo verso la stessa direzione: l’uomo alla guida avrebbe poi urtato la ciclista durante un cambio di corsia dicendo di essere stato accecato dal sole.

INCIDENTI OGGI, DUE CENTAURI GRAVI A MACERATA

Subito dopo il ricovero la 64enne era stata messa in rianimazione fino al decesso: i suoi organi verranno donati. Purtroppo si è trattata della settima vittima di incidenti stradali a Genova da inizio anno, con una media di poco più di un decesso al mese.

Fra gli incidenti più gravi che vi riportiamo oggi anche quello avvenuto a San Severino Marche, in provincia di Macerata, precisamente in località Torrette. Due moto da enduro si sono scontrate e i due motociclisti a bordo sono stati soccorsi in condizioni molto gravi, a cominciare da quello raggiunto in eliambulanza. Entrambi sono stati ricoverati presso l’ospedale di Ancona dove si trovano tutt’ora: nel corso delle prossime ore verranno aggiornate le loro condizioni di salute.

