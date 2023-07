Incidenti oggi, 60enne morta in moto in Sardegna/ A Milano 46enne investito dal suo furgone

Facciamo il consueto punto anche oggi, sabato 15 luglio, su quali siano stati gli incidenti stradali più gravi avvenuti nelle ultime ore nel nostro Paese. Nella giornata di ieri si è verificato un incidente in quel di Sanluri, in provincia di Sud Sardegna, dove è morta una donna 60enne che si chiamava Maria Cristina Gioia, originaria di Alassio, in provincia di Savona. L’episodio si è verificato nella giornata di ieri lungo la strada statale 13 al chilometri 42,900.

La vittima si trovava a bordo di una moto che era guidata dal compagno, un 62enne di Ravenna, quando la stessa due ruote sarebbe stata urtata da un’automobile a cui a bordo vi era un giovane. Un impatto violentissimo che purtroppo non ha lasciato scampo alla 60enne, che è morta di fatto sul colpo. Il compagno è stato invece soccorso in gravi condizioni e quindi trasferito in codice rosso presso l’ospedale Brotzu di Cagliari dove si trova tutt’ora ricoverato, anche se non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo segnalato si sono recati gli uomini delle forze dell’ordine nonché il personale dell’Anas e la carreggiata verso Sassari è stata chiusa al traffico provocando pesanti ripercussioni.

INCIDENTI OGGI, 46ENNE INVESTITO DA FURGONE A MILANO

Fra gli incidenti più gravi che vi segnaliamo oggi anche quello accaduto a Milano, di preciso in via Gallarate, nella giornata di ieri. In questo caso a perdere la vita è stato un uomo di 46 anni che è stato investito dal suo stesso furgone.

Non si sa bene cosa sia accaduto fatto sta che, in base alla ricostruzione, la vittima stava cercando di fermare il mezzo che stava procedendo da solo in discesa, dopo essere stato parcheggiato su una piccola rampa. L’autista è morto di fatto sul colpo, visto che quando i soccorsi lo hanno estratto da sotto il mezzo, con l’aiuto dei vigili del fuoco, per lui non vi era già più nulla da fare. I medici del 118 hanno provato infatti a rianimarlo dopo che il furgone è stato sollevato con dei cuscini ad aria, ma il 46enne aveva riportato delle lesioni da schiacciamento che alla fine sono risultate fatali. Sul caso è stata aperta un’indagine da parte della polizia locale ma non sembrano esservi dubbi sulla ricostruzione di quanto accaduto.

