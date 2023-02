Incidenti oggi, 61enne centauro morto a Cuneo/ A Piacenza deceduto un 27enne

Facciamo il punto anche oggi su quali siano stati gli incidenti più gravi verificatosi nella giornata odierna e nelle ultime ore. Cominciamo da quanto accaduto nella giornata di ieri in Piemonte, in provincia di Cuneo. Purtroppo un motociclista di Fossano, il 61enne Nicola Lorusso originario di Trani, ha perso la vita dopo un violento impatto con una vettura. Secondo quanto riferito dall’edizione online de La Stampa, la vittima si sarebbe scontrata con una Mini in quel di Cervere.

L’incidente si è verificato di preciso in via Fossano, lungo la strada statale 231 all’altezza dell’incrocio con via Lusina, e l’urto, stando ai testimoni, sarebbe stato violentissimo, al punto che il motociclista sarebbe stato sbalzato oltre la sede stradale, terminando la propria caduta in un campo a fianco della carreggiata. Gli uomini del 118 sono giunti sul luogo segnalato nel giro di pochi minuti, affiancati dai carabinieri, ma per il 61enne motociclista non vi è stato purtroppo nulla da fare a causa delle gravissime ferite riportate. Sotto choc la donna alla guida della Mini, che è stata curata sul posto dal personale medico. Si tratta purtroppo della terza vittima lungo le strade cuneesi di questo inizio 2023, a conferma di quanto il nuovo anno sia iniziata nella maniera peggiore per quanto riguarda gli incidenti e i morti sulle strade.

INCIDENTI OGGI, 27ENNE MORTO A PIACENZA

Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo segnalarvi oggi anche quello avvenuto in Emilia Romagna, a Rottofreno in provincia di Piacenza. In questo caso a scontrarsi sono state due auto, un’Alfa Romeo GT e una Jeep Gran Cherooke, a ad avere la peggio è stato il 27enne alla guida dell’auto di Arese che è morto sul colpo.

Diversi i traumi riportati dal conducente del fuoristrada che comunque è sempre rimasto cosciente. Le immagini pubblicate in rete evidenziano la violenza dell’impatto visto che le due auto sono andate quasi completamente distrutte dopo lo scontro. Resta da capire con esattezza la dinamica di quanto accaduto ma non è da escludere una manovra azzardata dei due automobilisti forse in fase di sorpasso.

