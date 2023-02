Incidenti oggi, 66enne morto a Grosseto/ Frontale a Modena: una vittima

Ecco quali sono stati gli incidenti più gravi che si sono verificati oggi e nelle ultime ore, scontri purtroppo drammatici che hanno causato delle vittime sulle strade italiane, una strage continua. Partiamo da quanto accaduto a Castiglione della Pescaia, noto comune in provincia di Grosseto (Toscana), dove ha perso la vita un uomo di 66 anni. Secondo quanto riferito dal quotidiano La Nazione attraverso il suo portale online, la vittima avrebbe fatto tutto da sola, perdendo il controllo della propria auto e terminando la propria corsa contro un muro.

L’episodio si è verificato di preciso lungo la strada provinciale 158 e sono stati gli altri automobilisti che passavano di lì a dare l’allarme vedendo appunto il guidatore privo di vita in un’auto accartocciata. Sul posto si sono quindi recati gli uomini del 118 con un’auto medica e un’ambulanza, ma ogni tentativo di rianimare il guidatore è andato vano, e alla fine è stato dichiarato morto sul colpo a seguito delle gravissime ferite riportate. Non è da escludere che l’uomo abbia avuto un malore che l’abbia portato a perdere il controllo della propria auto.

INCIDENTI OGGI, 60ENNE MORTO IN PROVINCIA DI MODENA

Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo riportarvi oggi anche quello avvenuto nella giornata di ieri in quel di Cavezzo, in provincia di Modena, dove un uomo di 60 anni è deceduto in circostanze molto simili a quelle che hanno portato alla morte il 66enne grossetano. Secondo la ricostruzione effettuata, la vittima, Liliano Ferro, era a bordo di un furgone lungo la strada provinciale a Ponte Motta, quando ha perso il controllo del proprio mezzo scontrandosi violentemente con una vettura guidata da un 50enne di Mirandola.

Anche in questo caso l’intervento degli uomini del soccorso è stato tempestivo ma per il 60enne non vi è stato purtroppo nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate: alla base del gesto molto probabilmente un malore. E’ uscito invece illeso l’uomo alla guida dell’auto che è stato di fatto salvato dall’airbag nonostante il violento impatto.

