Incidenti oggi, 67enne morta a Padova/ Auto fuori strada: 78enne deceduto a Olbia

Scopriamo insieme anche oggi, lunedì 11 settembre 2023, quali siano stati i principali incidenti stradali verificatisi in Italia, scontri che purtroppo hanno causato morti o feriti gravi. Partiamo da quanto avvenuto a Padova dove ha perso la vita la 67enne Maria Lusia Vincenzoni. Si tratta di una giornalista Rai, molto conosciuta per essere dal 1983 al Tg3 e al TgR Veneto.

Non sono state chiarite le cause della sua morte, ma l’annuncio è stato dato dal governatore della Regione Veneto, Luca Zaia, che attraverso la propria pagina Facebook ha scritto: “Ci ha lasciati a 67 anni Maria Luisa Vincenzoni, giornalista padovana, già corrispondente dell’Unità, del Mattino di Padova, del Tg3, del TgR Veneto, e di numerose testate nazionali e locali. Lo scorso marzo aveva ricevuto il Premio alla Carriera dall’Ordine dei Giornalisti del Veneto per il suo impegno professionale per la crescita dell’informazione. Portano il suo nome diversi progetti editoriali pensati e realizzati per raccontare anche il nostro territorio, per il quale lei stessa mostrava un interesse speciale, una profonda conoscenza e una spiccata sensibilità”. Quindi Zaia ha concluso: “A Walter Milan, capo ufficio stampa della Regione, a tutti i suoi familiari e alle persone che le sono state accanto, arrivino le più sentite condoglianze e un pensiero di vicinanza da parte mia e della Giunta veneta”.

INCIDENTI OGGI, 78ENNE MORTO IN SARDEGNA

Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo segnalarvi oggi anche quanto avvenuto in Sardegna, precisamente fra Padru e Loiri Porto San Paolo, lungo la strada provinciale 24. Un 78enne di Olbia, mentre stava rientrando verso casa, ha perso il controllo della propria auto, finendo fuori strada.

L’impatto è stato violentissimo visto che la vettura è rimasta schiaccianta dopo lo scontro. L’uomo è riuscito a uscire dalla carcassa della sua auto, ma pochi metri dopo ha perso la vita, così come è stato accertato dagli uomini del 118: a nulla sono valsi i soccorsi e alla fine l’anziano automobilista è stato dichiarato deceduto sul posto.

