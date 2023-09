Incidenti oggi, motociclista 24enne morto a Cuneo/ Furgone precipita nel bosco a Bolzano: grave il conducente

INCIDENTI OGGI: UN MOTOCICLISTA MORTO A MELLE, FERITA LA DONNA CHE ERA CON LUI

Il bilancio degli incidenti anche oggi è purtroppo drammatico in Italia. A Melle, in provincia di Cuneo, uno scontro tra un’auto e una moto ha provocato la morte di un centauro di 24 anni, Alex Avezzano, che era residente a Rivoli, in provincia di Torino. Secondo le prime ricostruzioni, come riportato da TorinoToday, stava effettuando un sorpasso quando è stato travolto dall’altro veicolo, che procedeva nello stesso senso di marcia ma che stava svoltando a sinistra per inserirsi in una via laterale. Per lui i soccorsi sono stati inutili. È deceduto sul colpo dopo il violento schianto tra i due mezzi.

È rimasta ferita invece la donna che era in sella al mezzo con lui, la quale è stata trasportata d’urgenza al Cto di Torino con l’elisoccorso. È attualmente intubata e ha riportato un trauma al bacino, un trauma facciale e un trauma maxillo-facciale. La prognosi resta riservata.

INCIDENTI OGGI: UN FURGONE FINISCE IN UN BOSCO A NOVA PONENTE

Tra gli incidenti avvenuti oggi c’è anche quello che ha visto a Nova Ponente, in provincia di Bolzano, un furgone ribaltarsi e precipitare in un bosco dopo essere finito fuori strada mentre percorreva un sentiero forestale vicino alla fattoria Fuchshof. Il conducente, un uomo di 55 anni, è rimasto intrappolato nel veicolo. Sul posto sono arrivati l’elicottero dell’Aiut Alpin, la Croce bianca, il Soccorso alpino e i Vigili del Fuoco volontari di Nova Ponente e Monte San Pietro.

Il conducente è stato estratto dalle lamiere del suo mezzo con un intervento durato diversi minuti, poi è stato trasportato all’ospedale di Bolzano. È ricoverato con un politrauma. La Polizia stradale adesso dovrà chiarire la dinamica di quanto accaduto e le cause dell’incidente, anche se non sembrerebbero essere coinvolte altre persone. Il furgone è stato intanto recuperato e l’area messa in sicurezza.

