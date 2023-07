Incidenti oggi, 68enne investita a Salerno/ 65enne morta dopo essere uscita di strada a Cuneo

Incidenti oggi, quali sono stati i più gravi sui quali si indaga per chiarire le dinamiche? Colpisce quanto avvenuto a Salerno, precisamente nella frazione Varco Notar Ercole. Qui una donna di 68 anni, Antonia Marotta originaria di Sassano, è morta dopo essere stata travolta da un’automobile in transito nella frazione. Il terribile impatto è avvenuto alle 21 di ieri sera, il 29 luglio 2023.

La donna alla guida dell’auto coinvolta, una Fiat Punto, si è fermata immediatamente dopo l’impatto per prestare i primi soccorsi alla 68enne investita. In seguito sono prontamente intervenuti i soccorsi, i sanitari del 118 hanno subito traportato la 68enne al vicino ospedale di Polla, tuttavia la donna è purtroppo deceduta nel corso della nottata, dopo essere stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico resosi necessario in seguito al drammatico scontro. Sul posto dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina per effettuare i rilievi del caso e chiarire l’esatta dinamica che ha portato alla tragedia.

INCIDENTI OGGI, 65ENNE MORTA A CUNEO

L’incidente avvenuto a Salerno non è purtroppo l’unico grave dramma che si è consumato sulle strade italiane nelle ultime ore. A Cuneo, più esattamente a Montà d’Alba, una donna di 65anni è morta attorno alla mezzanotte tra sabato 29 e domenica 30 luglio. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti, ma le prime ricostruzioni mostrano che non ci sono altri veicoli coinvolti e sembrano quindi suggerire una dinamica ben precisa. In particolare, si ipotizza che la 65enne sia uscita di strada autonomamente, forse durante un forte temporale.

L’intervento del 118 si è rivelato inutile, in quanto la 65enne è morta prima di poter ricevere qualsiasi tipo di soccorso. La donna è una residente del paese, in provincia di Cuneo. La segnalazione dell’incidente è arrivata al 118 e ai vigili del fuoco, che sono intervenuti insieme ai carabinieri intorno alla mezzanotte: ancora da accertare le cause del sinistro, nel quale non sono risultano essere state coinvolte altre automobili.











