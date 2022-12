Incidenti oggi, auto contro bus a Bari: tre morti/ 49enne gravissima a Pordenone

Quali sono stati gli incidenti più gravi di oggi andremo a scoprirlo a breve su queste pagine. Anche oggi, lunedì 12 dicembre 2022, andremo a fare il punto sui sinistri più drammatici verificatisi sulle strade italiane e che hanno purtroppo causato dei morti, e cominciamo da quanto accaduto nella giornata di oggi a Bari, dove si è verificato uno scontro lungo la strada statale 96, all’altezza di Modugno, fra un’auto e un pullman. Un bilancio pesantissimo che ha causato tre morti e due feriti gravi, tutti giovani di 19, 21 e 25 anni. Ancora da ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, mentre è gravissima una 49enne di Spilimbergo, in provincia di Pordenone, dopo un impatto fra auto e tir. Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo segnalarvi oggi anche quello accaduto a Castions di Zoppola, dove una donna di 34 anni è morta a seguito di un gravissimo scontro.

La vittima, come riferisce Tag24.it, si chiamava Jessica Cimorosti, madre di una figlia di 3 anni, ed era rimasta coinvolta nella giornata di sabato 10 dicembre in un drammatico incidente avvenuto in via Domanins, strada che collega Castions al comune di Zoppola, località della provincia di Pordenone, in Friuli.

INCIDENTI OGGI, 34ENNE MORTA A PORDENONE, UNA VITTIMA ANCHE A CATANIA

Quando i soccorsi sono giunti sul luogo segnalato hanno trovato la 34enne in condizioni disperate, al punto che si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso, ma nonostante i disperativi tentativi del personale sanitario di salvare la vitta alla donna, dopo circa 24 ore di agonia la stessa ha esalato l’ultimo respiro. La donna si era scontrata frontalmente con un’altra auto, ma i dettagli dell’incidente sono ancora al vaglio delle autorità che stanno cercando di ricostruire il sinistro ed eventuali responsabilità.

Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo purtroppo segnalarvi oggi anche quello accaduto in provincia di Catania, precisamente a Gravina, dove un 49enne ha perso la vita nella giornata di ieri. A bordo del suo scooter ha impattato violentemente contro un’auto parcheggiata a bordo strada, facendo quindi tutto da solo. Non è ben chiaro cosa sia accaduto, se un malore, una distrazione o un guasto tecnico, fatto sta che l’impatto fra il mezzo a due ruote e l’automobile è stato devastante, al punto che lo stesso centauro è deceduto sul posto nonostante i vari tentativi di rianimarlo da parte del personale sanitario.

