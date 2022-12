Incidenti oggi, un morto a Milano: 26enne contro muro/ Una vittima anche in Sicilia

Andiamo a fare il punto anche oggi, sabato 10 dicembre 2022, su quali siano stati gli incidenti più gravi avvenuti nelle ultime ore in Italia, scontri che purtroppo hanno causato delle nuove vittime. Fra i sinistri più drammatici spicca senza dubbio quello avvenuto ieri a Milano dove ha perso la vita un giovane ragazzo di soli 26 anni. Nel pomeriggio di ieri, venerdì 9 dicembre 2022, la vittima avrebbe fatto tutto da solo, perdendo il controllo della propria auto e finendo contro un muro.

Sul posto, come riferiscono i colleghi di Fanpage, si sono recati gli uomini del soccorso stradale, con gli operatori del 118 inviati da Areu intervenuti celermente, oltre ovviamente alla polizia locale per effettuare tutti i rilievi necessari per ricostruire la vicenda. In base a quanto emerso sembra che il 26enne stesse percorrendo il tunnel di via Stephenson, nei pressi del cimitero Maggiore, ma ad un certo avrebbe perso il controllo della propria auto: l’anteriore avrebbe così toccato il muro perimetrale della galleria e l’auto avrebbe iniziando a sbandare, impattando poi violentemente contro il muro.

INCIDENTI OGGI, UNA GIOVANE VITTIMA A SAN VITO LO CAPO DOPO MESI DI AGONIA

Ad assistere alla scena un altro automobilista che ha allertato i soccorsi, giunti sul luogo segnalato anche con i vigili del fuoco. I pompieri hanno estratto dalle lamiere il corpo già senza vita del ragazzo, la cui identità non è stata resa nota. Diverse le ipotesi, come ad esempio un malore, l’alta velocità o l’asfalto scivoloso per via della pioggia caduta copiosa nelle ultime ore su Milano. Secondo il Corriere della Sera, la giovane vittima non avrebbe avuto le cinture di sicurezza allacciate, un particolare che potrebbe spiegare il decesso dello stesso.

Fra gli incidenti più gravi che vi riportiamo oggi anche quello che ha causato un’altra giovane vittima, leggasi Davide Lo Iacono di San Vito Lo Capo, in Sicilia. Il suo è stato un sinistro avvenuto il lontano 15 agosto di quest’anno, un incidente stradale registrato di preciso in località Macari, dopo il Belvedere. Anche in questo caso il ragazzo ha fatto tutto da solo a bordo della sua 500: ha perso il controllo e si è scontrato con una villetta a bordo strada, e le sue condizioni sono apparse fin da subito disperate fino appunto al decesso avvenuto in queste ore.











