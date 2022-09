Incidenti oggi, auto contro moto a Roma: grave centauro/ Torino: automobilista ferito

Il bollettino degli incidenti di oggi, giovedì 29 settembre 2022, dà notizia ancora una volta di sinistri di grave entità avvenuti lungo la Penisola. A Roma, si segnala uno scontro sulle strade a Prati fra un’automobile e uno scooter in via Candia, all’altezza dell’intersezione con viale Giulio Cesare e via Leone IV. Come riferito da “Roma Today”, ad avere la peggio è stato l’uomo alla guida della moto, finito a terra a seguito dell’urto con la vettura e trasferito d’urgenza in ospedale.

Stando a quanto si legge nel servizio su uno degli incidenti più gravi di oggi, quello avvenuto nella Capitale, lo scooterista, ferito, “è stato preso in carico dal personale dell’ambulanza del 118 e trasportato in codice rosso in ospedale. Sul posto per svolgere i rilievi scientifici e accertare la dinamica dell’incidente stradale gli agenti della polizia locale di Roma Capitale”.

BOLLETTINO INCIDENTI OGGI, TORINO: IMPATTO FRA UN’AUTO E UN FURGONE CARICO DI CASSE D’ACQUA

Nel prosieguo del bollettino incidenti di oggi, scopriamo ancora che è avvenuto un sinistro in provincia di Torino. Il transito veicolare è stato completamente bloccato e la viabilità è stata interrotta in via Chivasso a San Raffaele Cimena dove, all’altezza del civico 39, si è verificato un drammatico scontro. L’impatto choc ha avuto luogo fra un’automobile e un furgone carico di casse d’acqua.

La conducente della vettura, una Fiat Punto, è rimasta incastrata nelle lamiere del veicolo: per questa ragione si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberarla. Subito le sue condizioni sono apparse gravi e si è optato immediatamente per il trasporto della malcapitata presso una struttura nosocomiale. Sul luogo dello scontro, scrive sulle sue colonne “Quotidiano Piemontese”, si è recato il personale sanitario del 118, la polizia locale e i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile.

