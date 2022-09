Incidenti oggi, auto contro moto in Trentino: 2 morti/ Cuneo, ferite 2 automobiliste

Il bollettino degli incidenti di oggi, lunedì 12 settembre 2022, riferisce purtroppo ancora tragedie lungo le carreggiate del Belpaese. Partiamo da quanto accaduto in val di Cembra, in Trentino, dove un 49enne di Bolzano alla guida di una moto (Aprilia Tuono) e un 20enne di Grauno al volante di un’auto (Fiat Panda), sono stati protagonisti di uno scontro assolutamente violento e che non ha lasciato scampo alcuno ad entrambi, che hanno perso la vita.

Come riferisce il quotidiano “L’Adige”, “per Jozef Mohoric e Patrick Amort, questi i loro nomi, non c’è stato nulla da fare. Mohoric, bolzanino, era alla guida della motocicletta, semidistrutta nello schianto. La Fiat Panda su cui viaggiava Amort, abitante di Grauno in alta Val di Cembra, ha preso fuoco”. Non sono rimasti coinvolti altri veicoli e altre persone nel sinistro simbolo degli incidenti di oggi, né ci sono testimoni. Adesso saranno gli inquirenti a fare luce sulla dinamica precisa dell’accaduto, ma, continua la testata, “è forte il lutto a Bolzano e in tutti i Comuni della Val di Cembra, quest’ultima terra dove il giovane Amort viveva”.

INCIDENTI OGGI, SCONTRO TRA DUE AUTO IN PROVINCIA DI CUNEO: 2 FERITE

Non solo il Trentino tra gli incidenti oggi. Anche la provincia di Cuneo, in Piemonte, rientra nel bollettino dei sinistri stradali del giorno; infatti, due donne sono rimaste ferite in un incidente automobilistico a Madonna dell’Olmo nella tarda mattinata di ieri, domenica 11 settembre. Stando a quanto riferito dai quotidiani locali, le auto con a bordo le due conducenti si sono scontrate all’incrocio tra via Bra e via Torino.

Quando sono arrivati i soccorritori (oltre a polizia e vigili del fuoco) in loco, entrambe erano coscienti, ma sono state comunque trasportate in ospedale per l’esecuzione di controlli e accertamenti sulle loro condizioni di salute. Pare che l’incidente sia stato causato da un mancato rispetto delle norme di precedenza, ma la dinamica è al vaglio degli inquirenti.

