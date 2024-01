Incidenti oggi, auto di Roberto Occhiuto contro muretto: segretaria ferita/ Donna travolta da bus a Torino

Il bilancio degli incidenti avvenuti oggi in Italia coinvolge anche Roberto Occhiuto. Il presidente della Calabria era a bordo dell’auto di servizio insieme al figlio Marco e a un membro del suo staff quando l’autista, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo dell’auto, finendo contro un muretto che delimita la strada sulla A2, a pochi chilometri dallo svincolo per Lamezia-Catanzaro, in direzione Cosenza, dove il politico avrebbe dovuto partecipare al congresso provinciale.

Kata, la foto che riaccende la speranza arriverebbe dalla Spagna/ Accertamenti dei carabinieri in corso

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, con diverse ambulanze del 118 e l’elisoccorso. Ad avere la peggio è stata la segretaria del presidente, Veronica Rigoni, che ha riportato un trauma cranico con emorragia cerebrale ed è stata costretta a subire un intervento d’urgenza nel reparto di neurochirurgia dell’ospedale “Pugliese” di Catanzaro. La prognosi resta riservata, ma il quadro sanitario successivo all’operazione non sembrerebbe lasciare emergere criticità. Roberto Occhiuto invece ha riportato soltanto un lieve trauma alla spalla.

Terremoto oggi Messina M 2.0/ Ingv ultime notizie, una scossa anche nel mar Tirreno

Incidenti oggi, donna gravissima a Torino dopo essere stata travolta da un bus

A Torino, a causa di uno degli incidenti avvenuti questa mattina, invece, una donna ha subito delle gravissime ferite per essere stata investita da un bus all’incrocio tra via Duchessa Jolanda e corso Inghilterra. La dinamica è ancora da accertare ed è di questo che si stanno occupando gli agenti della polizia locale, che hanno bloccato e deviato il traffico per consentire le operazioni di rito. La vittima intanto è stata trasportata in ambulanza all’ospedale “Cto”, dove si trova in condizioni critiche. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarla da sotto il mezzo pesante, dato che era rimasta bloccata dopo il violento impatto.

Morta Giovanna Pedretti, ristoratrice della recensione su disabili e gay/ Ipotesi suicidio dopo odio social

Un diciottenne infine è morto a Piano Tavola, una frazione di Belpasso, in provincia di Catania, dopo uno scontro tra un’auto (Alfa Giulietta) e uno scooter (SH 125). La vittima era a bordo della moto insieme ad un amico, che attualmente è ricoverato all’ospedale “San Marco”. È rimasto illeso il conducente dell’auto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA