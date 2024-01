Incidenti oggi, auto in una scarpata a Ravenna: un morto/ Ad Acerra una 50enne investita e uccisa

E’ sabato 13 gennaio 2024 e anche oggi andiamo a fare il punto su quali siano stati i principali incidenti stradali che si sono verificati in Italia. Cominciamo subito da quanto avvenuto nella notte nel ravennate dove un uomo di 58 anni è morto: era a bordo di un’auto che è finita in una scarpata dopo che l’automobilista ha perso il controllo del mezzo. Ferita anche una donna che viaggiava sulla stessa auto. Fra gli incidenti più gravi anche quello avvenuto lungo l’autostrada A4, in provincia di Udine, dove si sono verificati due morti e due feriti a seguito di uno scontro fra due furgoni fra il Nodo di Palmanova e San Giorgio di Nogaro, in direzione Venezia. Fra gli incidenti più gravi anche quello registrato a Chiavari, nota località balneare ligure della provincia di Genova, dove un ragazzo è purtroppo deceduto.

L’episodio è avvenuto in circonvallazione attorno all’ora di pranzo di ieri, e secondo le informazioni emerse sembra che lo stesso fosse a bordo della sua moto quando si è scontrato violentemente con un’auto che stava girando verso Villa Rocca. Un impatto devastante in base a quanto riportato dai testimoni, visto che il giovane centauro sarebbe stato preso in pieno morendo quindi sul colpo. Nel giro di pochi minuti si sono recati gli uomini del personale sanitario, che hanno tentato invano di rianimare il ragazzo ma alla fine si sono dovuti arrendere, decretandone la morte sul posto.

INCIDENTI OGGI, 50ENNE INVESTITA E UCCISA AD ACERRA

Fra gli incidenti più gravi che vi segnaliamo oggi anche quello avvenuto ad Acerra, in provincia di Napoli, dove ha perso la vita una donna di 50 anni. La vittima si trovava su una bicicletta quando è stata investita e uccisa da un’automobile. La donna, come riferisce Fanpage, si chiamava Aigul Rakhmatullina, originaria della Russia ma residente da anni nel napoletano dove lavorava come badante. In via Portella è stata tamponata da un’auto che procedeva nella sua stessa direzione, venendo poi sbalzata dalla sella. Cadendo a terra ha sbattuto violentemente la testa e quando i soccorsi sono giunti sul luogo segnalato l’hanno trovata già in condizioni critiche.

E’ stata quindi portata presso la Clinica Villa dei Fiori dove è deceduta a seguito delle profonde lesioni riportate. Da ricostruire con esattezza quanto accaduto, e le forze dell’ordine stanno indagando per cercare di capire eventuali responsabilità. Il magistrato di turno ha disposto il sequestro della salma per avere certezze sulla causa della morte.











