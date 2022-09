Incidenti oggi, bimba di 4 anni morta in A12/ A Novara 18enne deceduto in moto

Sono anche oggi tragici gli incidenti che dobbiamo riportarvi, a cominciare da quello avvenuto nella giornata di ieri lungo l’autostrada A12, e che ha provocato la morte di una bambina di soli quattro anni. La piccola si trovava a bordo di un’auto con la sua famiglia, quando improvvisamente questa ha sbandato per poi prendere fuoco. Un impatto violentissimo che ha visto la vittima sbalzare fuori dall’abitacolo, forse non legata con le cinture, e perdere la vita subito dopo.

“C’ è stato un boato, poi fiamme alte”, hanno raccontato coloro che hanno assistito alla terribile scena, una vicenda che ovviamente ha scosso tutti i presenti, a cominciare dalla famiglia della bimba deceduta, madre, padre e una sorella di dieci anni, che sono risultati feriti ma non in pericolo di vita. Come riferisce l’edizione online de La Nazione, resta tutta da capire la dinamica di quanto accaduto: si sa solo che si è verificato uno scontro fra due mezzi, e su uno di questi viaggiava appunto la famiglia della bimba.

INCIDENTI OGGI, 18ENNE DI MESSINA MORTO IN MOTO A NOVARA

Una volta allertati i soccorsi, gli uomini del 118 hanno cercato in tutti i modi di rianimare la bimba, ma ogni manovra per rianimarla è stata vana e alla fine la piccola, originaria del Marocco così come il resto della famiglia, è stata dichiarata morta. Fra gli incidenti che vi riportiamo oggi anche quello accaduto tra Novara e San Pietro Mosezzo, in Piemonte, e a perdere la vita in questo caso è stato un ragazzo di soli 18 anni, Rosario Raffa, originario di Messina.

La morte è sopraggiunta sulla strada provinciale che collega i due comuni di cui sopra, e la vittima avrebbe fatto tutto da sola, a bordo della sua motocicletta. Quando gli uomini del 118 sono intervenuti hanno infatti trovato il giovano agonizzante a terra a fianco del suo mezzo: una volta caricato sull’ambulanza, è deceduto subito dopo l’arrivo in ospedale.

