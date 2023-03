Incidenti oggi, centauro morto sulla Pontina/ Maxi tamponamento lungo l’A1

Scopriamo insieme anche oggi quali sono stati gli incidenti più gravi che si sono verificati in Italia nelle ultime ore. Si comincia da quanto avvenuto lungo la via Pontina, all’altezza di Aprilia, dove un uomo ha perso la vita. Si tratta di un centauro le cui generalità non si conoscono ma che sarebbe rimasto coinvolto in un terribile schianto con un’automobile.

Secondo quanto riferito dai media locali, l’uomo a bordo della motocicletta non avrebbe avuto alcun scampo e quando gli uomini del 118 e del soccorso stradale sono giunti sul luogo segnalato per lui non vi era già più nulla da fare: ogni tentativo di rianimarlo è andato vano. Si tratta dell’ennesimo incidente mortale che si verifica su quel tratto della Pontina, con vittime in particolare fra i motociclisti. Nonostante la presenza degli autovelox gli scontri non sono diminuiti, e l’incidente mortale di oggi ha causato anche delle gravi ripercussioni sul traffico locale, con un blocco della circolazione fra Pomezia e via Apriliana in direzione Latina.

INCIDENTI OGGI, MAXI TAMPONAMENTO SULL’AUTOSTRADA A1, I DETTAGLI

Fra gli incidenti più gravi che vi segnaliamo oggi anche quello accaduto ieri pomeriggio lungo l’Autostrada A1. Si è trattato di un maxi tamponamento che ha coinvolto ben 4 mezzi pesanti e sul posto si sono recati immediatamente i soccorsi e le forze dell’ordine, per ricostruire quanto accaduto. Fortunatamente non si è verificato alcun decesso ma vi sarebbe comunque un ferito grave, un camionista a bordo di uno dei 4 mezzi coinvolti, che sarebbe stato trasportato d’urgenza, in codice rosso, presso l’ospedale più vicino a seguito delle ferite riportate.

L’incidente è avvenuto al km 640 dell’Autostrada A1, precisamente fra i caselli di Frosinone e Ceprano, nel Lazio, in direzione sud. Sul posto un dispiegamento massiccio di forze dell’ordine e di pronto intervento, e il traffico è rimasto letteralmente paralizzato nel giro di pochi minuti, con lunghe colonne che hanno ovviamente sconfortato gli automobilisti pesanti. Resta da capire cosa sia accaduto e nei prossimi giorni gli inquirenti avranno sicuramente il quadro della situazione più certo.











