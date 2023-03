Incidenti oggi, 19enne morta in scooter a Brescia/ A Legnano il decesso di un 76enne

Scopriamo insieme anche oggi, giovedì 23 marzo 2023, quali sono stati gli incidenti più gravi che si sono verificati in Italia, scontri che purtroppo hanno causato vittime o dei feriti molto gravi. Nella giornata di ieri in quel di San Felice del Benaco, in provincia di Brescia, è morta una giovane ragazza di soli di 19 anni. La vittima era a bordo del suo scooter quando si è scontrata con un’auto in via Preone. Un impatto violentissimo che purtroppo non ha lasciato scampo alla 19enne, morta pressochè sul colpo.

A bordo dell’auto vi era una donna di 40 anni alla guida, nonché una 18enne e una bambina di soli 4 anni, ma fortunatamente nessuna delle tre avrebbe riportato delle ferite gravi. Purtroppo è andata molto peggio alla ragazza a bordo dello scooter che a causa del devastante scontro con il mezzo a quattro ruote è deceduta sul posto. Resta da ricostruire con esattezza quanto accaduto ma sembra che la ragazza sia stata protagonista di un sorpasso azzardato finendo per scontrarsi con una jeep e una microcar che procedevano nel senso opposto di marcia, da Salò verso San Felice.

INCIDENTEI OGGI, 76ENNE MORTO A LEGNANO

Fra gli incidenti più gravi di oggi anche quello accaduto in quel di Legnano, noto Comune della provincia di Milano dove è morto un uomo di 76 anni. Il tutto è accaduto nel parcheggio dell’ospedale locale, situato in via Giovanni Paolo II e la vittima avrebbe fatto tutto da sola. Secondo la ricostruzione l’uomo alla guida sarebbe entrato nel parcheggio della struttura sanitaria per trovare un posteggio ma ad un certo punto la macchina ha preso velocità dopo essere passata sopra un dosso, finendo poi violentemente contro un’altra auto in sosta.

Secondo quanto si apprende sembra che l’anziano abbia avuto un malore mentre guidava e ciò gli avrebbe fatto perdere il controllo del mezzo. Immediato l’arrivo dei soccorsi anche perchè l’incidente si è verificato in un ospedale ma per l’uomo non vi è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate e il 76enne è deceduto poco dopo presso il pronto soccorso. Nei prossimi giorni, a seguito dell’autopsia disposta dal pm di turno, si capirà se il guidatore sia morto per via del malore o a seguito dell’incidente.











