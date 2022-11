Incidenti oggi, ciclista travolto da tir a Baranzate/ Nel lodigiano maxi tamponamento

Facciamo il punto anche oggi, sabato 19 novembre 2022, su quali siano stati gli incidenti più gravi delle ultime ore verificatisi sulle strade italiane. Episodio drammatico quello avvenuto a Baranzate, in provincia di Milano, dove un ciclista è morto a seguito di un investimento. L’incidente mortale si è verificato nella giornata di ieri in via Milano, all’altezza del civico 284, e l’uomo a bordo della due ruote ha perso la vita dopo essere stato travolto da un camion.

Una volta lanciato l’allarme è stato importante il dispiegamento di mezzi di soccorso sul luogo segnalato, leggasi un’ambulanza, un’automedica, due mezzi dei vigili del fuoco e i carabinieri, ma per la persona travolta, un anziano 81enne del posto, non vi è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate dopo l’investimento, con l’uomo che di fatto è morto sul colpo. A investire il ciclista, un 50enne italiano alla guida di un tir che è stato soccorso in stato di choc e poi trasportato in ospedale per successivi accertamenti. Secondo quanto emerso pare che la vittima sia rimasta incastrata sotto al camion: il tir stava svoltando a destra per immettersi su via Milano con il semaforo verde, ma il ciclista è stato travolto a sinistra di conseguenza è ancora tutta da ricostruire la dinamica, e non è da escludere che l’uomo in sella alla bicicletta possa aver avuto un malore.

INCIDENTI OGGI, MAXI TAMPONAMENTO SULLA SS35 DI LODI: 5 AUTO E 8 PERSONE COINVOLTE

In attesa di aggiornamenti sulla vicenda, fra gli incidenti più gravi che dobbiamo riportarvi oggi, anche il maxi tamponamento avvenuto ieri sera in provincia di Lodi, fortunatamente senza alcuna vittima.

L’episodio, come riferito dall’edizione online di Repubblica, si è verificato di preciso lungo la Strada Statale 235 presso il comune di Pieve Fissiraga, nel lodigiano. In totale cinque sono stati i mezzi coinvolti, un impatto molto violento al punto che una delle auto incidentate è finita sopra quella che la precedeva. I feriti sono stati invece otto e tutti hanno avuto bisogno delle cure dei sanitari. L’episodio si è verificato di preciso dopo le ore 17:30 di ieri sera, nel boom del traffico cittadino, e sul posto si sono recati anche gli uomini dei vigili del fuoco di Lodi con un’autopompa e un’autogru.

