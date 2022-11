Incidenti oggi, scontro minicar-furgone: un morto/ A Ravenna 80enne investito

E’ venerdì 18 novembre 2022 e come ogni giorno anche oggi andremo a fare il punto su quali sono stati gli incidenti più gravi accaduti sulle strade italiane, gli scontri che purtroppo hanno provocato dei morti e dei feriti gravi. Cominciamo con quello avvenuto in provincia di Viterbo, precisamente lungo la Strada Statale Flamina, al 52esimo chilometro (nei pressi di Civita Castellana). A scontrarsi sono stati una minicar, un’auto che non necessita della patente per essere guidata, ed un furgone, e il bilancio è stato di un morto e di un ferito grave.

Al volante della minicar vi era un uomo di 48 anni che è morto praticamente sul colpo, mentre il conducente del furgone è rimasto ferito in maniera grave e trasportato in codice rosso presso il pronto soccorso più vicino. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio ed ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico locale, con code chilometriche in direzione della capitale; sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia stradale nonché il personale di Anas, che a lungo è stato impiegato per gestire la viabilità, di modo da ripristinare la normale circolazione delle auto.

INCIDENTI OGGI, ANZIANO INVESTITO A RAVENNA

Fra gli incidenti più gravi che vi riportiamo oggi, anche quello che si è registrato in Emilia Romagna, precisamente in provincia di Ravenna. L’episodio è avvenuto in via Cocchi, fra Villanova di Bagnacavallo e Villa Prati, e a morire in questo caso è stato un signore anziano di 80 anni, investito da un’auto.

Anche per lui non vi è stato nulla da fare visto che, quando gli uomini del soccorso stradale sono giunti sul luogo segnalato, l’80enne era già deceduto da tempo. Stando ad una prima ricostruzione, pare che l’uomo stesse camminando lungo la strada, una via di campagna già buia visto che l’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, quando è stato appunto travolto dall’auto che sopraggiungeva dalla direzione opposta.

