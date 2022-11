Incidenti oggi, 20enne morto a Belluno/ Una vittima anche a Latina, un 59enne

E’ giunto il momento di scoprire anche oggi quali sono stati gli incidenti più gravi registrati nelle ultime ore sulle strade italiane, i nuovi scontri purtroppo drammatici che hanno causato le ennesime vittime di incidenti stradali. Partiamo da quanto accaduto ieri in provincia di Belluno, precisamente in località Quero Vas, lungo la strada regionale 348. A seguito da uno scontro fra un furgone e un autoarticolato, un ragazzo di soli 20 anni ha perso la vita. La vittima si chiamava Salvatore Stefani, ed era un trevigiano originario di Mogliano Veneto, da poco trasferitosi a Feltre per giocare nella squadra di Serie B del campionato di rugby.

Devastante l’impatto fra i due mezzi pesanti, e ad avere la peggio è stato il conduttore del furgone, morto praticamente sul colpo: quando infatti i soccorritori sono giunti sul luogo segnalato, dopo l’allarme, per il 20enne trevigiano non vi era ormai più nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate a seguito dello scontro. L’autista del mezzo pesante, un uomo di origini bosniache, è invece rimasto ferito solo lievemente. Da ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto, e solo nei prossimi giorni si avranno notizie più certe.

INCIDENTI OGGI, UN 59ENNE MORTO IN PROVINCIA DI LATINA

Fra gli incidenti più gravi che vi dobbiamo segnalarvi oggi, anche quello accaduto in provincia di Latina, in località Sermoneta. In via Le Pastine nella giornata di ieri è deceduto un uomo facendo tutto da solo. Gli uomini del soccorso stradale che hanno raggiunto il luogo del sinistro, hanno infatti trovato solo l’auto ribaltata su un fianco, e al suo interno una persona esanime.

Soccorso dal personale del 118, il 59enne alla guida dell’autovettura è stato in seguito estratto purtroppo cadavere. Anche in questo caso va chiarita l’esatta dinamica dei fatti, ma non è da escludere un malore o magari un guasto all’autovettura. Difficile invece che si sia trattato di un colpo di sonno visto che l’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri.

