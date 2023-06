Incidenti oggi, due 70enni morti ad Agrigento/ Un 32enne deceduto nel catanese

Andiamo a fare il punto anche oggi, sabato 10 giugno 2023, su quali siano stati gli incidenti più gravi delle ultime ore in Italia, scontri che hanno causato vittime o feriti gravi. Cominciamo da quanto accaduto in provincia di Agrigento, dove due persone hanno perso la vita. L’episodio è avvenuto lungo la strada statale 640 nella giornata di ieri, venerdì 9 giugno 2023, vicino al bivio per contrada Scintilia e Favara. Non è ben chiara la dinamica di quanto accaduto fatto sta che l’auto con a bordo le due vittime si sarebbe ribaltata per poi prendere fuoco intrappolando al suo interno i due occupanti.

Le vittime sono una coppia di amici, lei 70 anni, tale Calogera Stella, e lui 75, leggasi Giuseppe Nobile (quest’ultimo era al volante). Purtroppo quando gli uomini del soccorso sono riusciti a raggiungere gli anziani, per li stessi non vi era ormai più nulla da fare, morti carbonizzati, anche se bisognerà capire se il decesso sia avvenuto a causa delle fiamme o se a seguito dell’impatto. Dopo aver trovato il cadavere di Nobile si pensava che l’altra vittima fosse la moglie dello stesso ma in seguito si è scoperto che il 75enne era vedovo, di conseguenza dovrebbe trattarsi di un’amica o magari di una parente.

INCIDENTI OGGI, 32ENNE MORTO NEL CATANESE

Il traffico nella zona dell’incidente è rimasto bloccato a lungo, e solo dopo diverse ore lo scorrimento sulla strada interessata è tornato alla normalità. Fra gli incidenti più gravi di oggi anche quello avvenuto nel catanese, in Sicilia, dove ha perso la vita un ragazzo di soli 32 anni originario di Scordia. Secondo una prima ricostruzione la vittima era a bordo di un’Audi A3 quando ha perso il controllo all’uscita di una curva, finendo poi contro il guard rail.

La vettura a quel punto ha terminato la propria corsa impazzita in un fosso, per un impatto davvero devastante che non ha lasciato scampo allo stesso 32enne. L’incidente si è verificato lungo la strada statale 194 all’incrocio con la provinciale 104, nella zona della rotonda del ponte Primo sole. Anche in questo caso il decesso è stato decretato sul posto.

