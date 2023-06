Incidenti oggi, scontro sull’A4, 2 morti e 1 ferito grave/ Due vittime in Sardegna

Andiamo a scoprire insieme anche oggi quali sono stati gli incidenti più gravi registrati sulle strade italiane nelle ultime ore, partendo da quanto accaduto nella giornata di ieri lungo l’Autostrada A4, dove due persone hanno perso la vita e altre tre sono rimaste ferite, fra cui una in gravi condizioni.

L’episodio ha visto coinvolto due auto e tre camion, e si è verificato lungo il tratto fra la barriera di Milano Ghisolfa e Rho in direzione del capoluogo lombardo. Non è ben chiaro cosa sia accaduto fatto sta che si sarebbe verificato un tamponamento a catena che avrebbe fatto perdere il carico ad un rimorchio. Immediato l’intervento dei soccorsi, con gli uomini del 118 che hanno inviato sul posto tre ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso in codice rosso, con l’aggiunta di a sette mezzi dei vigili del fuoco di via Messina.

Incendio a Milano: a fuoco centro massaggi/ Nessun ferito ma locale devastato

INCIDENTI OGGI, DUE MORTI IN SARDEGNA DOPO SCONTRO: I DETTAGLI.

Per due persone che si trovavano all’interno di un’auto non vi è stato purtroppo niente da fare, mentre una persona di 50 anni e una di 55 sono state trasportate in codice rosso e giallo presso gli ospedali di Monza e Legnano con traumi a testa, torace, addome e bacino. Ferita anche una terza persona, una donna di 37 anni, che è stata ricoverata in codice giallo presso l’ospedale San Carlo. Fortunatamente illesi infine i camionisti alla guida dei mezzi pesanti coinvolti.

Duplice omicidio Sant'Antimo/ Bruzzone: "Patriarcato tossico della peggior risma"

Per permettere le operazioni di soccorso il tratto autostradale è rimasto chiuso a lungo, causando inevitabili ripercussioni sul traffico locale. Fra gli incidenti più gravi di oggi anche quello avvenuto in Sardegna, precisamente presso il comune di Tanì, lungo la strada provinciale 2. Anche in questo caso si è verificato un duplice decesso a seguito di uno scontro fra due auto, con l’aggiunta di una terza persona che è rimasta ferita in maniera grave. Massiccio il dispiegamento di mezzi di soccorso e ambulanze ma purtroppo due persone non ce l’hanno fatta.

LEGGI ANCHE:

Antibiotici fluorochinoloni, Aifa "Limitarne l'uso"/ "Rischio reazioni avverse gravi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA