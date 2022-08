Incidenti oggi, due centauri morti a Torino/ A Ivrea intera famiglia deceduta

Anche per oggi, giovedì 4 agosto 2022, dobbiamo purtroppo riportarvi incidenti gravi sulla rete stradale italiana, a cominciare da quello che si è verificato nel pomeriggio di ieri, mercoledì, in quel di Pianezza, in provincia di Torino (Piemonte). Una Fiat Panda si è scontrata con una moto di grossa cilindrata, una Bmw S1000Xr, provocando la morte di due persone, i due centauri a bordo del mezzo a due ruote. Come riferito dal sito de Il Giorno, il primo motociclista è morto praticamente sul colpo, a causa del devastante impatto con la piccola utilitaria torinese, mentre il secondo è stato soccorso in condizioni disperate ed è poi deceduto poco dopo essere stato trasportato all’ospedale Cto di Torino in elicottero.

Entrambe le vittime sono due italiani residenti a Carmagnola di anni 47 e 62, leggasi Lorenzo Lastella ed Elvio Favaro, quest’ultimo il conducente morto sul luogo dello scontro. A bordo dell’auto vi era invece una 51enne residente in quel di Torino che è stata soccorsa in condizioni non gravi, ed è stata trasportata in ospedale: ora rischia una denuncia per omicidio stradale aggiunge Il Giorno.

INCIDENTI OGGI: 15ENNE, MAMME E PAPA’ MORTI A IVREA

Sul luogo segnalato si sono recati i carabinieri ma anche la polizia locale: secondo alcune testimonianze l’auto avrebbe voltato verso il maneggio presente in zona, tagliando di fatto la strada alla motocicletta. Fra gli incidenti mortali che vi riportiamo oggi, anche quello terribile avvenuto martedì sera sull’autostrada A4, nel tratto che collega Ivrea e Santhia’, e che ha provocato la morte di ben tre persone, dopo che due auto sono venute a contatto.

Si tratta di un intero nucleo famigliare, un ragazzino di 15 anni, quindi mamma e papà, tutti a bordo di una delle due auto. Sull’altro mezzo viaggiavano invece quattro persone, tutte rimaste ferite in maniera non grave e ricoverate presso l’ospedale di Novara. In base a quanto emerso sembra che una delle due vetture abbia cambiato corsia in maniera improvvisa, provocando quindi l’impatto con l’altro mezzo.

