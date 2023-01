Incidenti oggi, due giovani morti a San Dona di Piave/ Due vittime anche ad Andria

Scopriamo insieme quali sono stati anche oggi gli incidenti più gravi verificatisi in Italia nelle ultime ore. Cominciamo da quanto avvenuto nella notte a San Donà di Piave, in provincia di Venezia, dove sono morti due ragazzi di soli 20 e 23 anni, dopo essere finiti con la loro Seat contro un guardrail. Nell’impatto, violentissimo, sono rimasti feriti anche altri tre ragazzi. Una scena simile a quanto avvenuto ieri sulla strada provinciale che collega Andria a Trani, dove purtroppo hanno perso la vita, anche in questo caso, due giovani. L’episodio è avvenuto vicino al ponte dell’autostrada ed ha visto coinvolte tre macchine. A impattare sono state una Fiat Punto, una Kia Sportage e una Opel Astra e il bilancio è stato pesantissimo: i due morti di cui sopra e ben sette feriti.

Sul posto si è recato un dispiegamento massiccio di forze dell’ordine, a cominciare dagli uomini del 118, passando dai vigili del fuoco, quindi i carabinieri e la polizia municipale. Le vittime avevano 20 e 29 anni e si chiamavano rispettivamente Giuseppe Matera e Alessandro Beneleoucif. Molto giovani anche i sette feriti, tutti con un’età compresa fra i 18 e i 22 anni e tutti ricoverati in gravi condizioni, in prognosi riservata, presso i vari ospedali della zona. Per alcuni la situazione è considerata assolutamente critica di conseguenza bisognerà attendere le prossime ore per capire se saranno fuori pericolo o meno.

INCIDENTI OGGI, UN 87ENNE INVESTITO DA UN’AUTO A MERATE

Da ricostruire con esattezza la dinamica dello scontro, ma non è da escludere che l’incidente sia stato causato dall’alta velocità, anche se è presto per identificare eventuali responsabili. Si sa per certo che nello stesso punto 33 anni fa si era verificato un drammatico scontro che aveva causato ben 8 morti, e proprio per questo la provinciale Andria-Trani è considerata fra le strade più pericolose della zona.

Fra gli incidenti più gravi avvenuti oggi anche quello capitato a Merate, in provincia di Lecco, dove ha perso la vita un uomo di 87 anni. Questi è rimasto vittima di un investimento in via Como, sulla Strada provinciale 54, al civico 50. L’uomo è stato travolto mortalmente nel pomeriggio di ieri, domenica 8 gennaio, poco prima delle ore 18:00 e quando gli uomini del 118 sono intervenuti sul luogo segnalato lo stesso era ancora in vita: trasferito in codice rosso presso l’ospedale di Merate, sarebbe morto durante il tragitto.

