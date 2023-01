Incidenti oggi, bimba di 10 anni travolta in A2/ Un ciclista ucciso a Latina

E’ giunto il momento della giornata di oggi in cui andiamo a fare il punto su quali siano gli incidenti più gravi verificatisi in Italia nelle ultime ore. Iniziamo subito con quanto accaduto ieri lungo l’autostrada A2, precisamente presso lo svincolo di Bagnaria, in provincia di Reggio Calabria, dove è morta una bimba di soli 10 anni. Una dinamica terribile quella che ha portato al decesso della piccola visto che la stessa è stata travolta e uccisa. Era a bordo dell’auto condotta dai genitori, un’Audi A3, quando mamma e papà si sono dovuti fermare per un guasto allo stesso mezzo, una fuoriuscita di fumo sospetta dal cofano.

Il genitore alla guida, il padre della bimba, aveva paura che l’auto potesse prendere fuoco di conseguenza si è accostato sulla corsia di emergenza. Non si sa bene come mai, fatto sta che la bambina ha deciso di scendere dall’auto, aprendo la portiera di sinistra, e una volta messo piede sulla carreggiata è stata travolta da una Renault Clio che stava sopraggiungendo in quel momento e che evidentemente non si aspettava la piccola. Purtroppo per la bimba non vi è stato nulla da fare, morta sul colpo nonostante i tentativi degli uomini del 118 di rianimarla. Nel contempo sul luogo segnalato sono giunti anche gli uomini dei Vigili del fuoco che hanno spento il principio di incendio dell’Audi.

INCIDENTI OGGI, GIOVANE CICLISTA TRAVOLTO E UCCISO A PONTINIA

Fra gli incidenti più gravi che vi segnaliamo oggi anche quello avvenuto in provincia di Latina, di preciso presso il comune di Pontinia sulla Marittima II. In questo caso a perdere la vita è stato un ciclista, morto sul colpo dopo essere stato travolto da un’auto. La vittima è un ragazzo che si trovava in compagnia di altri giovani, e che si stava allenando in vista delle gare che prenderanno il via nelle prossime settimane.

Qualcosa deve essere andato storto visto che ad un certo punto è stato urtato da un’auto, con la bici che è finita nel canale che costeggia la strada, mentre il giovane è rimasto a terra esamine sulla carreggiata. Anche in questo caso non vi è stato nulla da fare visto che il ciclista è morto sul colpo a seguito delle gravi ferite riportate.

