Incidenti oggi, due morti a Cagliari: auto contro SUV in contromano/ 49enne deceduto a Chieti dopo scontro

Facciamo il punto anche oggi, venerdì 19 gennaio 2024, su quali siano stati i principali incidenti registrati sulle strade italiane. Cominciamo da quello che è avvenuto la scorsa notte a Cagliari dove due giovani sono purtroppo deceduto, a seguito di un violentissimo scontro con un SUV: nella zona della movida ha imboccato la strada contromano, un impatto violentissimo che non ha lasciato purtroppo scampo al guidatore dell’auto e anche ad un passeggero, morto poco dopo in ospedale. Fra gli incidenti più gravi che vi riportiamo oggi anche quello avvenuto a Bolzaneto, in provincia di Genova (siamo in Liguria), dove ha perso la vita un camionista. Secondo quanto riportato da La Stampa, l’uomo si trovava a bordo di una bisarca, una mezzo pesante che trasporta auto, quando ha accusato improvvisamente un malore. L’episodio si è verificato di preciso in via degli Artigiani e la fortuna nella sfortuna ha voluto che il camion fosse fermo in quegli istanti, altrimenti si sarebbe potuta verificare una strage. La bisarca era infatti in sosta quando l’autista si è sentito male per poi accasciarsi.

A confermare la versione dei fatti, un testimone che avrebbe appunto notato il camionista accusare il malore. Lo stesso ha chiamato i soccorsi che si sono recati sul luogo nel giro di pochi minuti assieme alla polizia, ai vigli del fuoco e agli ispettori del lavoro dell’Asl 3. Il 118 le ha provate tutte per salvargli la vita ma alla fine ha dovuto decretarne il decesso sul posto. Non è ben chiaro se sia stata disposta l’autopsia dal magistrato di turno o meno.

INCIDENTI OGGI, 49ENNE MORTO A CHIETI

Fra gli incidenti più gravi di oggi anche quello avvenuto in Abruzzo, di preciso in quel di Casoli, in provincia di Chieti, così come raccolto da Il Messaggero.

In questo caso un uomo di 49 anni ha perso la vita dopo che, a bordo della propria auto, si è scontrato con un guard rail in maniera molto violenta. La vittima si chiamava Alessandro Stazzi, originario del reatino, e il sinistro è stato registrato presso la strada Turanense. Secondo quanto raccolto dalla polizia sembra che l’uomo abbia fatto tutto da solo visto che nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nel sinistro. Non è da escludere che, come per il camionista di cui sopra, il 49enne possa aver accusato un malore alla guida.

