Incidenti oggi, due morti a Matera/ Scontro fra 9 mezzi in Autostrada A1: un morto

Scopriamo insieme anche oggi, martedì 19 luglio 2022, quali sono stati gli incidenti più significativi registrati. Partiamo da quello avvenuto ieri lungo l’autostrada A1, all’altezza del chilometro 191, nei pressi di Bologna. In direzione di Milano si è verificato un maxi tamponamento che ha coinvolto due auto e ben sette camion, e un uomo di 46 anni ha avuto la peggio. L’autostrada è stata chiusa nel giro di pochi minuti fra il raccordo di Casalecchio e il bivio con l’A14, con il traffico che è andato letteralmente in tilt, code chilometriche e rallentamenti in entrambe le direzioni per l’effetto “curiosi”.

Garattini: “Variante Centaurus? Ancora non la conosciamo”/ “Quarta dose da valutare”

L’episodio ha visto la morte di un 46enne originario di Palermo ma residente a Bologna, a bordo di una delle due auto coinvolte; ferita anche una donna che era con lui, anche se fortunatamente la stessa non è risultata in pericolo di vita. Stando alle prime ricostruzioni effettuate dalla Polizia Stradale, sembra che a scatenare il caos sia stato un camion che, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo, finendo poi di traverso lungo l’autostrada, e gli altri mezzi, leggasi sei camion e due auto, gli sarebbero finiti addosso immediatamente, riporta il sito di Virgilio.

Bassetti vs Klaus Davi: “Lei è ignorante!”/ “Con lei non parlo, non capisce niente”

INCIDENTI OGGI: SCONTRO FRA DUE MEZZI PESANTI A MATERA, DUE VITTIME

Il traffico proveniente da Firenze e destinato a Milano è stato così deviato verso il raccordo di Casalecchio, per poi, tramite la tangenziale, raggiungere la stazione di Borgo Panigale e immettersi quindi in A14 e tornare in A1.

Fra gli incidenti avvenuti oggi anche quello tragico capitato a Matera, in Basilicata, dove due persone sono morte. Come spiega l’agenzia Ansa l’episodio è avvenuto sulla strada statale 7 fra Matera e Ferradina, nei pressi della Città dei Sassi, e non è ben chiaro cosa sia accaduto: si sa solo che le vittime erano a bordo di due mezzi pesanti, rimasti appunto coinvolti in uno sconto. Sul posto si sono recati gli operatori sanitari del 118 “Basilicata soccorso”, che però non hanno potuto fare altro che constare il decesso degli stesso.

LUCA SERIANNI GRAVISSIMO “IN COMA IRREVERSIBILE”/ Investito sulle strisce a Ostia

© RIPRODUZIONE RISERVATA