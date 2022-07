Incidenti oggi, 17enne morto a Corleone/ Motociclista perde la vita in Valtellina

Purtroppo sono anche oggi diversi gli incidenti mortali che si sono verificati in Italia. Fra questi ve ne è uno che ha visto la morte di un ragazzino giovanissimo, neanche maggiorenne. Presso le campagne di Corleone, nota località siciliana della provincia di Palermo, un 17enne era inspiegabilmente alla guida di un’auto quando ha perso il controllo della stessa ed è finita in una scarpata. Per il ragazzo, come riferisce PalermoToday.it, non vi è stato nulla da fare visto che il minorenne è morto sul colpo, e quando sul luogo segnalato si sono recati gli uomini dei soccorsi non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

La vittima si chiamava Marco Puccio, nato e residente a Corleone, ed è stata rinvenuta nell’auto in un dirupo in contrada Casale. Secondo una ricostruzione fornita sempre da PalermoToday.it, il ragazzo sarebbe salito a bordo di una Panda 4×4, per poi uscire fuori strada lungo la statale 118, e concludere appunto la propria corsa in un dirupo. Resta da capire come mai lo stesso fosse alla guida nonostante non avesse la patente e inoltre non è chiaro a chi appartenesse l’auto.

INCIDENTI OGGI: 50ENNE MORTO IN PROVINCIA DI SONDRIO

Fra gli incidenti di oggi anche quello avvenuto in località Busteggia, comune della provincia di Sondrio, dove è invece rimasto vittima un motociclista. L’episodio si è verificato nella serata di ieri, in territorio comunale di Montagna in Valtellina, nei pressi di Piateda. Come riferisce l’edizione online de Il Giorno, a morire un centauro cinquantenne, che è finito a terra per cause ancora da accertare.

L’uomo avrebbe fatto tutto da solo, e nonostante il tempestivo intervento dato ad Areu (Agenzia regionale emergenza e urgenza), con l’arrivo sul luogo segnalato di un’ambulanza e un’automedica, per la vittima non vi è stato nulla da fare. Ancora da ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto: le forze dell’ordine hanno aperto un’indagine per scoprire tutti i dettagli.

