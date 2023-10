Incidenti oggi: due pedoni investiti a Cagliari/ 35enne muore in moto a Messina

Dopo la tragedia di Mestre, non si fermano purtroppo gli incidenti in Italia i cui bilanci sono sempre tristemente catastrofici. Nel volo dal cavalcavia del pullman sono morte 21 persone ma il numero di vittime potrebbe salire, visti i casi di feriti gravi. Nella speranza che quanti siano in ospedale possano non andare a gravare sul bilancio dei morti, vediamo gli altri incidenti che nella giornata di oggi hanno interessato l’Italia. In provincia di Torino, sulla statale 460 a Feletto, all’incrocio con via Rosario, una Suzuki S-Cross e una moto Yamaha R-6 che viaggiava in direzione di Rivarolo Canavese si sono scontrate.

Il centauro è volato sull’asfalto ed è stato trasportato in ambulanza a Rivarolo. Si è reso però necessario l’intervento dell’elisoccorso che lo ha portato all’ospedale Cto di Torino a causa delle gravi ferite. Le sue condizioni sono apparentemente molto gravi, come spiega Torino Today. Oltre ai sanitari, sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Cuorgnè, chiamati a ricostruire la dinamica dell’incidente.

Incidenti oggi: pedoni investiti a Cagliari, muore un uomo a Messina

Incidenti anche a Cagliari, dove si segnalano due investimenti di pedoni, uno in mattinata e uno nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 5 ottobre. Il bilancio è di due persone con gravi ferite accompagnate in ospedale al Brotzu, entrambe in codice rosso. Il primo incidente è avvenuto in viale San Bartolomeo, verso le 10,30, mentre il secondo in via Italia a Pirri attorno alle 16,45. Nell’investimento avvenuto in mattinata, un ottantenne ha travolto un uomo di 63 che attraversava le strisce pedonali. L’uomo è stato ricoverato in prognosi riservata. Nel pomeriggio è stato invece un 85enne la vittima, investita mentre attraversava la strada. La Polizia Locale ha eseguito i rilievi di rito in entrambi i casi, per ricostruire l’accaduto.

Sangue anche sulle strade siciliane. Un 35enne, nella notte, ha perso la vita in un incidente stradale in via Palmara, a Messina. L’uomo era in sella alla propria moto quando, per cause ancora in corso d’accertamento, ha sbandato ed è finito a terra: l’impatto non gli ha lasciato scampo. I passanti hanno chiamato i soccorsi ma l’immediato arrivo dell’ambulanza non è riuscito ad evitare la tragedia. L’uomo era già morto. Sul posto anche gli agenti dell’Infortunistica stradale della polizia municipale per effettuare tutti i rilievi del caso.











