Incidenti oggi, frontale tra 2 auto a Roma: 1 morto/ 50enne investito a Palermo

Il bollettino incidenti di oggi, martedì 20 settembre 2022, rivela, purtroppo, ancora spargimenti di sangue sulle carreggiate d’Italia, a cominciare dalla provincia di Roma e da Gallicano nel Lazio, dove un 59enne è morto nell’ambito di un violento sinistro in via Pedemontana, zona Monti Prenestini, che ha coinvolto due auto, una Ford Ka e una Citroen Saxo. Un impatto frontale tremendo, che non ha lasciato scampo all’uomo e ha causato grave ferite ad altri quattro passeggeri coinvolti nello schianto.

Come riferito da “Roma Today”, secondo quanto si apprende dai vigili del fuoco intervenuti sul posto “per districare l’intreccio di lamiere nel quale erano rimasti intrappolati i feriti si è dovuto intervenire con il carro fiamma”. Dopodiché, le persone coinvolte in uno dei più gravi incidenti di oggi sono state affidate alle cure mediche del personale sanitario del 118, che ha provveduto al loro trasporto presso gli ospedali “Gemelli” e “Tor Vergata”. In loco anche i carabinieri per i rilievi del caso.

INCIDENTI OGGI: UOMO INVESTITO MENTRE ATTRAVERSAVA LA STRADA A BAGHERIA

Nel prosieguo del bollettino incidenti oggi, oltre al sinistro che ha avuto luogo in landa laziale, se ne segnala un altro grave a Bagheria, in provincia di Palermo, dove un uomo di 50 anni d’età è stato investito da un autoveicolo mentre stava attraversando la strada. Il pedone è stato trasportato d’urgenza ed è attualmente in gravi condizioni presso l’ospedale “Buccheri La Ferla”, dove è stato ricoverato a seguito dei problemi fisici rimediati nell’investimento subìto in via Luca Giordano.

In base alle prime ricostruzioni, fornite dal quotidiano “Palermo Today”, il 50enne sfortunato protagonista dell’incidente di oggi sarebbe stato “investito dal conducente di una Kia Sporting guidata da un automobilista poi risultato negativo all’alcol test e al controllo anti-droga”. Sulla vicenda stanno indagando in queste ore i carabinieri della compagnia di Bagheria, che si sono occupati dell’esecuzione dei rilievi.











