Incidenti oggi, 38enne schiacciato da tir a Vercelli/ Cosenza, si ribalta trattore: una vittima

Sono diversi anche oggi gli incidenti gravi che dobbiamo segnalarvi, scontri che hanno provocato nuove vittime o feriti in condizioni drammatiche. Cominciamo da quello avvenuto in Piemonte, precisamente in località Arborio, in provincia di Vercelli, dove ha perso la vita un uomo di soli 38 anni. Secondo la ricostruzione effettuata dai media locali sembra che la vittima sia purtroppo andata incontro ad una morte terribile, finendo schiacciata nella propria auto da un tir.

Stando alla ricostruzione sembra che un tir contenente delle sostanze acide si è ribaltato per cause ancora in corso di accertamento, finendo appunto sopra la vettura. L’episodio si è verificato al confine fra le provincie di Vercelli e Novara, e quando gli uomini del soccorso sono giunti sul luogo segnalato si sono trovati di fronte una scena straziante e purtroppo nulla hanno potuto per salvare la vita del 38enne. Immediato è stato infatti il tentativo di rianimazione, ma alla fine ne è stato dichiarato il decesso a causa delle gravissime ferite riportate.

INCIDENTI OGGI, MORTO DOPO ESSERSI RIBALTATO CON IL TRATTORE

Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo riportarvi oggi anche quello avvenuto in Calabria, precisamente in località Carolei (provincia di Cosenza). In questo caso a perdere la vita è stato un uomo anziano che era alla guida di un trattore e che stava lavorando nei campi. Secondo quanto emerso sembra che il guidatore stesse raccogliendo della legna quando, per cause ancora da accertare, il trattore si è ribaltato finendo poi in una scarpata e trascinando con se lo stesso lavoratore.

Anche in questo caso quando gli uomini del 118 hanno raggiunto la zona dell’incidente non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. “Una atroce disgrazia ha colpito la nostra comunità – ha scritto su Facebook il sindaco di Carolei Francesco Iannucci -. Ciao Totonno, ciao amico mio, uomo di una bontà assoluta. È triste sapere – chiosa il primo cittadino – di non poter ricevere più le tue telefonate. Riposa in pace”.

