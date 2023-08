Incidenti oggi, minicar contro SUV: morto 66enne di Rovigo/ A Bergamo scontro causa 6 feriti

Appuntamento quotidiano con gli incidenti più gravi che si sono verificati nella giornata di oggi, venerdì 11 agosto 2023, gli scontri drammatici sulle strade italiane che hanno causato delle vittime o dei feriti gravi. Si comincia da quanto avvenuto in provincia di Rovigo dove ha perso la vita un uomo di 66 anni. La vittima, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, era a bordo di una minicar che si è scontrata con un SUV di grossa cilindrata.

L’incidente è avvenuto di preciso in quel di Canda, lungo la strada provinciale 15, e la vittima si chiamava Giancarlo Sacchi. Inutili i tentativo di soccorrere l’automobilista visto che Sacchi è purtroppo morto sul colpo: all’arrivo degli uomini del 118 non vi era già più nulla da fare. A bordo del SUV vi erano una donna e le due sue figlie, tutte illese, anche se portate per sicurezza in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Il sindaco di Canda, Alessandro Berta, ha scritto su Facebook in ricordo della vittima: «Se ne va una persona molto conosciuta in paese. Un uomo semplice, buono, grande amante del ciclismo. Ai famigliari le mie più sentite condoglianze». Ancora da ricostruire con esattezza quanto accaduto: si sa che una delle due auto avrebbe “saltato” la precedenza ma non è ben chiaro di chi siano le responsabilità.

INCIDENTI OGGI, MEZZO DEI POMPIERI CONTRO AUTO A BERGAMO

Fra gli incidenti più gravi avvenuti oggi anche quello che si è verificato a Bariano, in provincia di Bergamo. In questo caso si è verificato uno scontro fra un mezzo dei vigili del fuoco e un’auto, e il bilancio è di sei feriti. L’incidente è avvenuto sulla provinciale per Romano, nei pressi del ponte sul Serio: non è ben chiaro cosa sia accaduto fatto sta che il camion dei pompieri si stava dirigendo verso Bariano dopo una chiamata d’emergenza, quando si è scontrato con un’auto che viaggiava nella direzione opposta.

Un impatto violentissimo al termine del quale il mezzo pesante si è ribaltato causando il ferimento di cinque vigili del fuoco e dell’automobilista. Imponente il dispiegamento di mezzi di soccorso ma nessuna delle persone coinvolte risulta essere in condizioni gravi.











