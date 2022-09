Incidenti oggi, moto contro palo: morto 21enne a Bologna/ Camion fuori strada a Cuneo

Il bollettino incidenti di oggi, mercoledì 28 settembre 2022, riferisce di un tragico schianto avvenuto a Bologna, in via De Gasperi, nel quale ha perso la vita un ragazzo di 21 anni d’età residente in città. Il sinistro, purtroppo, si è rivelato fatale: in sella alla sua moto Ducati ha perso il controllo, per cause ancora da accertare, e ha terminato la sua corsa contro un palo situato a bordo strada e, per una beffarda combinazione, proprio di fronte alla concessionaria Ducati.

La motocicletta si è poi incendiata e per il giovane centauro non c’è stato nulla da fare. In uno dei più drammatici di oggi, sul posto sono intervenuti anche l’équipe sanitaria del 118, la polizia e i vigili del fuoco, che hanno avuto ragione del rogo e hanno sedato le fiamme. Nel contempo, la carreggiata è stata chiusa al transito veicolare in ambedue i sensi di marcia, per consentire le operazioni di soccorso e il ripristino della carreggiata.

INCIDENTI OGGI: CAMION SI RIBALTA E FINISCE FUORI STRADA AD ALBA

Tra gli altri incidenti di oggi, oltre a quello di Bologna se ne segnala uno avvenuto in provincia di Cuneo, nella zona di Alba, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza di un tratto della strada provinciale che collega Roddi a Verduno, dove un autotreno – un grosso mezzo da cava – si è ribaltato, finendo fuori dalla carreggiata. Si trattava di un camion utilizzato per trasportare la terra destinata al cantiere per la costruzione, o meglio, per il completamento dell’autostrada A33 Asti-Cuneo.

Fortunatamente, stando a quanto si apprende, nell’incidente non sono rimaste ferite persone, ma inevitabilmente si sono creati incolonnamenti e registrati disagi lungo un’arteria sempre piuttosto trafficata. Oltre ai pompieri, in loco si è registrato anche l’arrivo dei carabinieri albesi per la gestione del traffico, in particolar modo per coloro che avevano l’esigenza di recarsi all’ospedale di Verduno.











