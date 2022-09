Incidenti oggi, scontro auto-tir a Cuneo/ Ancona: camion si schianta contro un muro

Il bollettino incidenti di oggi segnala ancora violenti impatti e asfalto macchiato di sangue lungo le carreggiate del nostro Paese, che purtroppo ogni giorno registrano episodi di questa natura. Partiamo dal Piemonte, in particolare dalla provincia di Cuneo, dove un’automobile si è scontrata contro un tir, per la precisione un camion frigo, poco prima dell’abitato di Revello, lungo la strada provinciale 26. In loco sono intervenuti con prontezza i vigili del fuoco di Saluzzo, l’équipe sanitaria del 118 e i carabinieri.

Terremoto oggi Enna M 2.6/ Ingv ultime notizie, scossa di M 3.3 nel mar Tirreno

Ad avere la peggio, inevitabilmente, è stata l’automobile, letteralmente spinta fuori dalla carreggiata per via dell’urto. Stando però a quanto si apprende dalle testate giornalistiche locali, per il conducente della vettura non ci sarebbero gravi conseguenze di salute e sarebbe stato trasportato in codice di media urgenza (giallo) presso l’ospedale “Santissima Annunziata” di Savigliano, dove gli sono state prestate le cure del caso da parte dei medici presenti all’interno della struttura nosocomiale.

"Vaccino Covid e antinfluenzale a 7 giorni di distanza"/ Ciccozzi: "Meglio separati"

INCIDENTI OGGI: TRAGEDIA SFIORATA AD ANCONA, CAMIONISTA SBALZATO FUORI DAL PARABREZZA

Tra gli incidenti di oggi, oltre a quello di Revello a cui facevamo riferimento nel paragrafo precedente, non possiamo non darvi notizia di quanto accaduto nottetempo nelle marche, in provincia di Ancona, dove si è letteralmente sfiorata la tragedia. A riportare i fatti nel dettaglio è stato il quotidiano “Ancona Today”, secondo il quale un autista ha perso il controllo del suo camion per ragioni non ancora precisate e al vaglio degli inquirenti e la motrice del suo mezzo si è fragorosamente schiantata contro un muro.

PnB Rock, morto il rapper americano/ Ucciso a colpi di pistola in un fast food

Pare, dalle prime ricostruzioni che giungono dai soccorritori recatisi sul luogo di uno degli incidenti di oggi più drammatici, che addirittura il camionista sia stato sbalzato all’esterno del parabrezza. Non sono note attualmente le sue condizioni di salute. L’impatto ha avuto luogo grossomodo attorno alle 3.40 presso Osimo Stazione, sulla strada statale. Oltre a quello dei sanitari del 118, va registrato l’arrivo sul posto anche dei vigili del fuoco e dei carabinieri.











© RIPRODUZIONE RISERVATA