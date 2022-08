Incidenti oggi, scontro a Bologna: morta 80enne/ Cuneo: auto contro moto, grave donna

Il bollettino incidenti di oggi, domenica 21 agosto 2022, restituisce ancora una volta una situazione drammatica, proveniente direttamente dalle carreggiate di tutt’Italia, colme di sangue e di dolore. A Bologna, un’80enne ha perso la vita nello scontro tra due auto in via Mattei, mentre un uomo ha rimediato gravi ferite nel medesimo impatto, sulle cui cause, peraltro, sono ancora in fase di svolgimento gli accertamenti condotti dagli agenti della polizia municipale. Il sinistro ha avuto luogo fra una Polo e una Golf e, come scrive “Bologna Today”, sembra che uno dei mezzi stesse per uscire dal vicino distributore di carburante, mentre l’altro si stava dirigendo verso Castenaso.

I soccorritori, intervenuti nel luogo teatro di uno degli incidenti di oggi, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’80enne, mentre il ferito è stato trasferito d’urgenza in ospedale in codice rosso, dunque di estrema gravità. Il traffico, perlomeno temporaneamente, è stato deviato per consentire i rilievi e la rimozione dei veicoli incidentati.

INCIDENTI OGGI: MOTOCICLISTA GRAVEMENTE FERITA NEL CUNEESE

Un altro impatto arricchisce il bollettino degli incidenti di oggi. Giunge infatti notizia dal Cuneese di un violento scontro tra un’automobile e una motocicletta, avvenuto per cause ancora da accertare, con i carabinieri che stanno indagando sulla genesi del sinistro. Il sinistro è avvenuto sulla strada statale 28 all’altezza dell’abitato di Ormea, a pochi chilometri dal confine tra il Piemonte e la Liguria. Sembrerebbe trattarsi di un tamponamento, con la passeggera della moto, la 58enne B.S., che sarebbe stata sbalzata letteralmente dalla sella e sarebbe stata elitrasportata d’urgenza all’ospedale “Santa Croce” di Cuneo, dove, seppure sia arrivata in condizioni gravi, non sarebbe in pericolo di vita.

Nel contempo, per quanto riguarda il bollettino incidenti di sabato, rimane ancora riservata la prognosi della donna coinvolta nell’incidente mortale avvenuto lungo la strada provinciale 28 bis a Montezemolo. L’uomo che era sulla sella del motoveicolo insieme a lei, invece, purtroppo è deceduto presso l’ospedale “Poveri Infermi” di Ceva.











