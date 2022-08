Incidenti oggi, scontro a Rimini: morto 18enne/ Vittime anche a Oristano e Belluno

Diversi gli incidenti registrati oggi in Italia, da Nord a Sud. Un dramma è stato registrato a Rimini, nella notte tra domenica e lunedì. Come riportato dai colleghi dell’Ansa, due giovani sono rimasti coinvolti in un sinistro: un 18enne è morto, mentre una 17enne è rimasta ferita e ha perso un piede nell’impatto.

Entrando nel dettaglio del terribile scontro, avvenuto sulla Statale Adriatica a Viserba di Rimini, secondo le prime indiscrezioni lo scooter con a bordo i due giovani si è scontrato con una vettura, una Mini Cooper. Il 18enne alla guida è morto dopo essere stato ricoverato in rianimazione all’ospedale Bufalini di Cesena. La 17enne, come dicevamo, ha perso un arto inferiore nell’impatto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e l’elisoccorso per il trasporto all’Ospedale di Cesena e per i rilievi dell’incidente una pattuglia della Polstrada.

INCIDENTI OGGI: TRAGEDIE A ORISTANO E BELLUNO

Tra i diversi incidenti registrati oggi, segnaliamo purtroppo quello avvenuto all’alba sull’autostrada A27, in località La Secca, in comune di Ponte nelle Alpi (provincia di Belluno). Un morto e un ferito, il bilancio riportato da Italpress. A perdere la vita una donna di 49 anni di Vittorio Veneto, mentre un’altra donna è ricoverata in ospedale in condizioni molto gravi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, il personale del 118 e quello della Polstrada per vagliare la dinamica del sinistro.

Infine, il dramma avvenuto nella notte tra domenica e lunedì a Oristano, lungo la strada che collega la borgata marina di Marceddì con l’abitato di Terralba. Attorno alle 4.30, l’auto guidata da Giampiero Salis è uscita di strada finendo contro un blocco di cemento: il ristoratore 59enne è morto sul colpo. Un dramma che ha scosso la comunità sarda, avvenuto dieci giorni dopo un altro incidente costato la vita ad un altro noto imprenditore locale.

