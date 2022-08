Incidenti oggi, scontro auto a Modena: 2 morti/ 22enne si ribalta a Trento: è grave

Giungono brutte notizie dalle strade italiane per quanto concerne il bollettino degli incidenti di oggi, martedì 16 agosto 2022. L’asfalto si è purtroppo macchiato ancora di sangue e di morte in Emilia-Romagna: come riportano i colleghi di “Modena Today”, attorno alle 4 della notte appena andata in archivio si è verificato un violento impatto tra due automobili che stavano percorrendo la strada provinciale 16 (via Sant’Antonio), che collega tra di loro Formigine e la frazione di Colombaro. Non sono ancora chiare le cause dello scontro, avvenuto precisamente nel segmento incluso fra via Viazzola e via Salviola, ma purtroppo per i suoi protagonisti, un 59enne e una 41enne, non c’è stato nulla da fare e a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione posti in essere dai soccorritori intervenuti in loco.

Oltre a loro, sul posto sono giunti i vigili del fuoco e, naturalmente, le forze dell’ordine, che hanno provveduto all’effettuazione dei rilievi come da prassi. Fino alle 8 di questa mattina la carreggiata risultava ancora chiusa al traffico veicolare.

INCIDENTI OGGI: GRAVE UN GIOVANE IN OSPEDALE A TRENTO

Nel novero degli incidenti di oggi occorre, ahinoi, inserire anche l’auto ribaltatasi nella zona del lago di Molveno, con all’interno un giovane conducente di 22 anni, elitrasportato in codice rosso all’ospedale “Santa Chiara” di Trento. In base a quanto scrive “Il Dolomiti”, il sinistro ha avuto luogo nella notte fra il 15 e il 16 agosto e sul posto sono intervenuti i sanitari dell’emergenza sanitaria e i vigili del fuoco di Molveno, che hanno contribuito alla messa in sicurezza della carreggiata e dell’automobile.

Come si legge nel servizio, “secondo una prima ricostruzione l’auto con a bordo il 22enne si è scontrata contro una roccia uscendone completamente distrutta. Il giovane è stato preso in carico dai sanitari che hanno chiesto il supporto dell’elisoccorso“. A quel punto, il 22enne, finito suo malgrado tra i protagonisti degli incidenti di oggi, è stato stabilizzato e imbarellato ed elitrasportato verso il nosocomio in condizioni gravi, tanto che la sua prognosi rimane tuttora riservata. Intanto, le forze dell’ordine stanno eseguendo i rilievi per risalire alle cause e alla dinamica del sinistro.

