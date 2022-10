Incidenti oggi, scontro auto-camion in A10: un morto/ A Ceprano vittima un 74enne

E’ giunto il momento anche per oggi, lunedì 17 ottobre 2022, di andare a scoprire quali sono stati gli incidenti più gravi verificatisi sul suolo italiano nelle ultime ore. Partiamo da quello registrato ieri pomeriggio, attorno alle ore 16:00, presso l’autostrada dei Fiori, fra le località di Sanremo e Taggia, in Liguria. Nella galleria San Bartolomeo, al chilometro 137 e in corrispondenza di uno scambio di carreggiata per via dei cantieri di manutenzione (i veicoli viaggiavano nei due sensi di marcia), si è verificato uno scontro fra un’auto e un camion che ha provocato una vittima, leggasi un uomo originario della Moldavia di 56 anni.

Questi si trovava a bordo di una Bmw X5, quella che ha provocato lo scontro, guidata da un amico. Ferito anche il conducente dell’altro mezzo, ma non sarebbe in pericolo di vita. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità, visto che la centrale operativa dell’Autofiori ha disposto l’uscita obbligatoria a Ventimiglia per tutti i mezzi che dovevano recarsi verso Genova. Secondo quanto si apprende, pare che l’uomo che ha provocato l’incidente a bordo del suv sia scappato a piedi subito dopo aver provocato lo scontro, e le forze dell’ordine lo starebbe ricercando, molto probabilmente per arrestarlo.

INCIDENTI OGGI, UN MORTO IN A10. DECEDUTO ANCHE UN 74ENNE A CEPRANO

La vittima, stando a quanto riferito da GenovaToday, era residente ad Imperia, ed era seduto sul sedile posteriore dell’auto, mentre a fianco del conducente vi era una donna che invece è stata ferita in maniera grave, ed è stata trasportata in codice rosso presso l’ospedale di Sanremo. Il conducente del camion, un ragazzo di 32 anni, è stato invece trasportato in codice giallo.

In attesa di aggiornamenti da questo grave incidente, che ripetiamo, non si è verificato oggi ma nel pomeriggio, di ieri, dobbiamo riportarvi anche di un altro impatto mortale, in questo caso avvenuto a Ceprano, in provincia di Frosinone. A perdere la vita è stato un 74enne originario di Cagliari che è deceduto dopo essersi ribaltato con la sua auto. Non è ben chiara la dinamica del sinistro ma è certo che l’incidente ha provocando pesanti ripercussioni sul traffico, con una coda che ha raggiunto una lunghezza di 7 km fra Pontecorvo e Frosinone.

