Incidenti oggi, tamponamento sull’A4: morta una donna/ Nuoro: auto investe cavallo

Il bollettino degli incidenti di oggi, martedì 4 ottobre 2022, ancora una volta riferisce di vittime e di feriti sulle carreggiate d’Italia. Partiamo dal drammatico sinistro verificatosi sull’autostrada A4, tra gli svincoli di Portogruaro e San Stino di Livenza, più precisamente al chilometro 441, in direzione Venezia. Qui ha avuto luogo un tamponamento che ha coinvolto quattro mezzi pesanti e un’autovettura guidata da una donna, la quale ha perso la vita nella collisione, nonostante i soccorsi prestati dal medico del Suem intervenuto in loco congiuntamente ai vigili del fuoco di Portogruaro e Motta di Livenza, con questi ultimi che hanno messo in sicurezza i veicoli ed estratto la conducente dalle lamiere.

Maserati Granturismo 2023, prima coupé elettrica del Tridente/ Il ritorno del mito

Per lei, come detto, non c’è stato nulla da fare e ne è stato dichiarato il decesso. Oltre all’équipe sanitaria e ai pompieri, sul luogo di uno degli incidenti più tragici di oggi sono intervenuti anche gli uomini della polstrada e il personale di Autovie Venete.

INCIDENTI OGGI, AUTO INVESTE CAVALLO A NUORO

Non solo il tamponamento in A4 campeggia nel novero del bollettino incidenti oggi. Infatti, come scrivono i colleghi de “La Nuova Sardegna”, lungo la strada statale 129, nei pressi del cimitero di Sindia (Nuoro), una Citroën ha investito un cavallo senza fantino che galoppava lungo la strada. Nel servizio si legge che l’impatto è stato estremamente violento e l’animale, che purtroppo ha perso la vita, è caduto sulla macchina, schiacciandola e ferendo lievemente i suoi due occupanti.

Immagini buon onomastico Francesco/ Foto e auguri: "Sei un raggio di sole…"

Questi ultimi “sono stati accompagnati da un’ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’ospedale San Francesco di Nuoro per gli accertamenti del caso (per uno si sono resi necessari alcuni punti di sutura all’arcata sopraccigliare). Se la caveranno con pochi giorni di cure”. Nel contempo, gli agenti della polizia stradale hanno effettuato i rilievi del caso e hanno provveduto a regolare il traffico sul luogo dell’incidente, con l’ausilio dei vigili del fuoco, i quali hanno provveduto a ripulire la sede stradale.

LEGGI ANCHE:

Silvia Cipriani, Don Valerio: “L'hanno ammazzata”/ “Poi data in pasto ai cinghiali”

© RIPRODUZIONE RISERVATA