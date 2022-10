Diretta Venezia Scafati/ Streaming video tv: il grande ritorno della Givova! (basket A1)

DIRETTA VENEZIA SCAFATI: PARTITA GIÀ DECISA?

Venezia Scafati, in diretta dal Taliercio alle ore 18:30 di domenica 2 ottobre, è una delle partite che fanno parte della 1^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. È un momento importante: dopo ben 14 anni la società campana torna nel massimo livello della pallacanestro italiana, non vedevamo Scafati in Serie A1 dal 2008 e, dopo tante tribolazioni e qualche risultato buono ma non ottimo, finalmente la Givova (lo sponsor di oggi) si può cimentare con il meglio e lo fa con Alessandro Rossi come allenatore. Obiettivo salvezza, senza se e senza ma: sarà difficilissimo, ma i campani potrebbero comunque stupire.

A Venezia si può dire che la rivoluzione sia stata rimandata: ancora una volta Walter De Raffaele, che da almeno due anni è sul piede di partenza, è stato confermato come coach e allora la Reyer riparte con le stesse ambizioni di sempre, vale a dire provare ad arrivare in fondo al campionato. Nell’ultima stagione tante fatiche, un quinto posto in regular season e l’immediata eliminazione dai playoff per mano della sorpresa Tortona; fare meglio di così è certamente possibile ma inizieremo a fare le nostre valutazioni con la diretta di Venezia Scafati, e ora mentre aspettiamo che si alzi la palla a due possiamo anche indicare alcuni dei temi principali di questa partita.

DIRETTA VENEZIA SCAFATI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per quanto riguarda la diretta tv di Venezia Scafati, il discorso vale per questa come le altre partite del campionato di basket Serie A1: al momento non c’è troppa chiarezza circa un accordo per trasmettere almeno due gare per giornata in televisione, nel caso comunque si parla di un contratto con Discovery Plus e le immagini disponibili su Eurosport 2 (dunque, comunque riservato agli abbonati alla televisione satellitare). Sappiamo invece che la diretta streaming video sarà garantita da Eleven Sports, portale al quale si può sottoscrivere un abbonamento o utilizzabile per l’acquisto on demand; ricordiamo poi che il sito ufficiale www.legabasket.it metterà a disposizione i tabellini play-by-play e i boxscore dei match aggiornati in tempo reale.

DIRETTA VENEZIA SCAFATI: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta di Venezia Scafati è certamente interessante per svariati motivi: li abbiamo già indicati, è molto positivo il ritorno in Serie A della società campana che, comunque, anche all’inizio del terzo millennio ha rappresentato una piazza importante del nostro basket, una città che adesso può tornare ad assaporare il massimo campionato e, almeno come sogno, ha quello di replicare le gesta di alcune neopromosse dell’epoca recente, sicuramente Tortona ma anche Trento e Trieste guardando più indietro, visto che entrambe sono diventate delle solide realtà del nostro campionato di Serie A1.

A Venezia come detto c’è ancora in sella De Raffaele: l’ultima stagione ci ha già detto come la Reyer abbia forse perso lo status di corazzata, di fatto nel 2021-2022 non è mai stata competitiva per andare a prendersi lo scudetto (o anche solo la finale) ma negli anni la società orogranata ha comunque saputo costruire un movimento solido e soprattutto costante nel tempo, con tante conferme nel roster per puntare appunto sulla “conoscenza” tra i giocatori. La formula funzionerà ancora? È quello che scopriremo strada facendo, iniziando da questa attesa diretta di Venezia Scafati…











