Incidenti oggi, 18enne morta a Verzegnis/ Salaria, scontro fra 4 mezzi: due vittime

Andiamo a scoprire insieme anche oggi, sabato 15 aprile 2023, quali sono stati gli incidenti più gravi verificatisi in Italia in queste ore. Cominciamo innanzitutto da quanto accaduto nella giornata di ieri sulla Salaria, in provincia di Rieti (regione Lazio), dove due persone sono morte. Come riferito da Virgilio Notizie, nel tratto di strada che porta a Poggio San Lorenzo, ben quattro mezzi si sono scontrati forse a causa della pioggia incessante che è caduta per ore in quella zona, e del conseguente asfalto reso scivoloso.

Oltre alle due vittime due persone sono rimaste ferite e sono state trasferite in ospedale per tutte le cure del caso. Niente da fare invece per le persone decedute: quando gli uomini del 118 sono giunti sul luogo segnalato, per loro non vi era già più nulla da fare e sono state quindi dichiarate morte sul colpo. L’incidente è avvenuto di preciso all’altezza del km 61, e uno dei feriti sarebbe stato trasportato in codice rosso presso il Policlinico Gemelli con l’elisoccorso, a conferma della gravità delle sue condizioni fisiche.

INCIDENTI OGGI, TRAFFICO BLOCCATO SULLA SALARIA

Resta da capire nel dettaglio cosa sia accaduto, e al momento si sa che l’incidente si sarebbe sviluppato in due distinte fasi; inizialmente sarebbero venuti a contatto un’auto e un furgoncino, poi si sarebbe verificato un impatto fra altre due vetture, ma le responsabilità sono da accertare. Massiccio il dispiegamento di mezzi di soccorso, a cominciare da vigili del fuoco, carabinieri e ovviamente gli uomini del 118 per prestare i soccorsi alle persone coinvolte.

Secondo alcune testimonianze di automobilisti in zona, l’asfalto era particolarmente scivoloso nella giornata di ieri a causa dell’acqua, di conseguenza non è da escludere un problema legato proprio alle avverse condizioni meteo, magari unite alla scarsa visibilità. Pesantissime le ripercussioni sul traffico della zona, visto che la Salaria è rimasta congestionata per ore nel territorio di Rieti, con le forze dell’ordine che sono state costrette a chiudere la strada interessata per prestare i migliori soccorsi. Le vittime sarebbero un uomo e una donna ma non si conoscono le loro identità. Da segnalare infine la morte di una ragazza di soli 18 anni, deceduta a Verzegnis, in provincia di Udine, dopo uno scontro moto-auto.

