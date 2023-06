Incidenti oggi, un morto e due feriti a Latina/ A Pisa deceduto 48enne motociclista

Anche oggi, sabato 17 giugno 2023, andiamo a scoprire assieme quali sono stati gli incidenti più gravi verificatisi in Italia nelle ultime ore, scontri che hanno causato vittime o feriti gravi. Partiamo da quanto accaduto a in via Nettuno, nei pressi di Cisterna, in provincia di Latina, dove si è verificato uno scontro fra due camion e un’auto che ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre due.

L’episodio è avvenuto di preciso attorno alle ore 14:30 di ieri, ed ha coinvolto un camion Iveco, un furgone Fiat Ducato e un’auto, una Hyundai. A perdere la vita è stato il 62enne conducente del furgone, residente a Latina, mentre sono rimasti feriti un 50 enne a bordo dell’Iveco e la donna che guidava l’auto coreana. Sul posto, nel giro di pochi minuti, si sono recati gli uomini del 118 seguiti dai vigili del fuoco e dai carabinieri, ma per il 62enne alla guida del Ducato purtroppo non vi è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate, e alla fine ne è stato decretato il decesso sul posto.

INCIDENTI OGGI, 48ENNE DECEDUTO IN PROVINCIA DI PISA

Fra gli incidenti più drammatici che vi dobbiamo riportare oggi anche quello avvenuto in provincia di Pisa, precisamente in località Rosignano, dove ha perso la vita il 48enne Cristiano Ferri. Era una persona molto conosciuta in zona in quanto titolare dell’Osteria del Ghiotto di Canneto, frazione di Monteverdi Marittimo: “Se ne va una persona speciale, un uomo d’oro, un oste bravo come pochi”, commenta chi lo conosceva.

Ferri era a bordo della sua moto quando si è scontrato con un’auto, un impatto devastante che purtroppo non ha lasciato scampo allo stesso. L’episodio è avvenuto sulla Variante Aurelia all’altezza di Rosignano, e quando gli uomini del 118 sono giunti sul luogo segnalato, per lo stesso non vi era già più nulla da fare. “Eri il re della bistecca alla fiorentina”, aggiunge un altro su Facebook ricordando la specialità della ristorazione del 48enne vittima di un gravissimo incidente.

