Incidenti oggi, un morto e un ferito grave a Lucca/ Una vittima anche a Trapani

Anche oggi, lunedì 14 novembre 2022, scopriamo insieme quali sono stati gli incidenti più gravi verificatisi sul nostro territorio, gli scontri che purtroppo hanno provocato nuove vittime. Partiamo dall’incidente che è avvenuto ieri in quel di Gallicano, comune in provincia di Lucca, dove si sono registrati un morto e un ferito grave.

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri precisamente in località Polletta, un tamponamento fra due mezzi che ha appunto causato una vittima, occupante una della due auto coinvolte. Sul luogo segnalato, un’automedica di Barga, un’ambulanza della Misericordia e un elisoccorso Pesaro, e quest’ultimo ha preso in carico il ferito, trasportato poi in codice rosso presso l’ospedale di Lucca. Sul luogo si sono recati anche gli uomini dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i due mezzi coinvolti, mentre ai carabinieri di Castelnuovo Garfaganana è stata affidata l’indagine in merito a quanto accaduto: l’incidente va ancora ricostruito nei suoi dettagli.

INCIDENTI OGGI, UNA VITTIMA A MAZARA DEL VALLO

Fra gli incidenti più gravi che vi riportiamo oggi anche quello avvenuto in Sicilia, precisamente lungo la strada provinciale Mazara del Vallo – Torretta Granitola, quarto incidente mortale sulle strade siciliane nel giro di poche ore. A perdere la vita è stato un uomo di 39 anni, tale Ivo Pizzu come riportato dalla stampa locale, originario del comune di Mazara del Vallo, noto paese della provincia di Trapani. In base a quanto emerso l’uomo era a bordo di uno scooter, un Piaggio 400, quando ha perso il controllo del proprio mezzo, facendo tutto da solo.

L’impatto con l’asfalto è stato violentissimo al punto che quando sono giunti sul luogo segnalato gli uomini del 118, per lo scooterista non vi era già più nulla da fare. Come detto poc’anzi, sulle strade siciliane sono state ben 4 le vittime nel fine settimana, fra cui anche un giovane deceduto sabato pomeriggio fra Vittoria e Gela, scontratosi con la sua auto contro un autocarro: anche per lui l’impatto violentissimo non gli ha lasciato scampo.











