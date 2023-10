Incidenti oggi, una coppia morta ad Acerra: i figli feriti/ Il conducente positivo al test anti-droga

Il bilancio degli incidenti avvenuti oggi in Italia è drammatico, con una famiglia letteralmente distrutta ad Acerra. Una coppia è morta, mentre i loro due figli lottano tuttora per sopravvivere. La loro Fiat 600 nella notte, intorno alle 4.00, si è schiantata contro una Opel Astra che proveniva dalla direzione opposta in via Volturno, alle porte del rione Tappia.

Lo schianto, come ricostruito da Edizione Napoli, è stato fatale, con marito e moglie che sono stati sbalzati dal parabrezza. I figli, che viaggiavano dietro, sono rimasti gravemente feriti. È stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarli dalle lamiere della vettura e consegnarli alle cure dei sanitari del 118. Adesso si trovano all’ospedale Santobono di Napoli. La prognosi resta riservata. Non ha riportato lesioni rilevanti, invece, il conducente dell’altra auto. La Polizia lo ha sottoposto al drug-test, che ha dato esito positivo. Pare che avesse assunto cocaina prima di mettersi al volante. L’uomo è indagato per omicidio stradale.

INCIDENTI OGGI: ALTRI DUE MORTI A BENEVENTO

Altre due persone sono morte, a proposito di incidenti avvenuti oggi, sulla tangenziale di Benevento. Le vittime, come riportato da Irpinia News, sono una sessantaquattrenne ed un ottantatreenne originari di Sant’Angelo All’Esca, in provincia di Avellino, i quali viaggiavano sulla stessa auto di proprietà di una Onlus di Mercogliano. La loro Opel Corsa è carambolata, per cause ancora da chiarire, contro una Citroen e una Mercedes. I Vigili del Fuoco non hanno potuto fare altro che estrarre i loro corpi dalle lamiere.

Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale dopo l’impatto, ma non sono in pericolo di vita. Il traffico è rimasto bloccato per diverse ore per permettere alle autorità competenti di effettuare le operazioni necessarie per ristabilire il passaggio nel tratto compreso tra Benevento Ovest e lo svincolo per Pietrelcina, nei pressi del Cimitero comunale.

